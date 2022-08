Sindaci chiedono il rinvio, ma Toma conferma: convocati mercoledì sul post sisma

MONTECILFONE. L’ha anticipata il sindaco Giorgio Manes nella nostra diretta Facebook di domenica sera, durante la sagra delle droqe, confermata la convocazione di domani, a Campobasso sul post sisma.

«La ricostruzione è partita subito nel 2019, qui a Montecilfone, non appena ci siamo insediati, ma poi è stata rallentata». Con queste parole, il sindaco Giorgio Manes ha rappresentato lo stato dell'arte. «Sono uscite ultimamente delle ordinanze che la Regione Molise ha emanato con la struttura commissariale, ma i tecnici sono stati in grossa difficoltà a istruire le domande. Il commissario Toma ha nominato Nico Romagnuolo come consulente della ricostruzione post sisma che dovrebbe sbloccare la situazione. Domani noi sindaci del Cratere siamo stati convocati da Toma, anche se abbiamo rappresentato che come data quella del 18 agosto è problematica, a causa degli impegni in cui siamo coinvolti sul territorio, nelle tante manifestazioni estive, e anche per qualche assenza. Tuttavia, il commissario toma ha insistito e quindi cercheremo di rispondere alla convocazione».

Per questo, Toma, nel fissare la riunione alle 10.30, nella sala della Giunta regionale, ha anche autorizzato la partecipazione di delegati dei primi cittadini che non dovessero riuscire a recarsi nel capoluogo. Al centro della discussione i contenuti dell'ordinanza commissariale n. 5 del 17/06/2022, che prevede la cosiddetta ricostruzione pesante, rivolta ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018. Per completezza, i sindaci avevano chiesto a Toma di prorogare al 23 agosto questo summit.