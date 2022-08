Portocannone vince il bando Pnrr nel Molise: 2,160 milioni per il nuovo asilo nido

PORTOCANNONE. L’amministrazione Gallo vince il bando del Pnrr nel Molise su scuole d’infanzia e asilo nido, classificandosi al primo posto sugli otto enti che saranno finanziati.

Lo ha rivelato il sindaco, Francesco Gallo.

«La notizia del giorno è che l'attuale amministrazione guidata dal sottoscritto, partecipando al bando Pnrr 2022 per la realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia, ha visto il nostro Comune essere classificato con 80 punti al primo posto tra gli 8 Comuni ammessi della Regione Molise, con il finanziamento concesso di 2.160.000 (due milioni e 160 mila euro). II nuovo edificio scolastico (piano terra) sarà realizzato nell'area adiacente la scuola dell'infanzia e sarà sede dei servizi socio-educativi dedicati all'asilo nido e alla sezione primavera.

Con altrettanta soddisfazione si segnala che l'intero complesso scolastico e gli edifici privati a ridosso delle scuole potranno anche fruire, dai prossimi giorni, del nuovo asset-to stradale che prevede l'agevole collegamento di via F. Jovine con la zona artigianale, per offrire in prossimità delle scuole la maggiore sicurezza possibile alla circolazione dei veicoli. In continuità con quanto fatto dall'amministrazione Caporicci, artefice del finanziamento della messa in sicurezza dell'edificio scolastico di via F. Jovine destinato all'istruzione primaria e secondaria di primo grado, giusto decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 618 del 2018 di euro 1.053.000 (un milione e 53 mila euro), i cui lavori sono in via di ultimazione, possiamo dire che le scuole di Portocannone, saranno tra le pia sicure, più belle e più accoglienti, e soprattutto con annesso un eccellente servi-zio dedicato alla prima infanzia per una massima disponibilità alle esigenze delle famiglie.

Quando amministrare significa trasformare idea e progetti in realtà, senza alcun aggravio di spese per il bilancio comunale».

Galleria fotografica