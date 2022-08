Corruzione, il Molise non è nell'elenco dei collusi

Anche la Giunta regionale del Molise ha approvato - a suo tempo - il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-'24". Ciò sulla scorta dei documenti con cui ciascun ente individua il proprio grado di rischio, precisando gli interventi organizzativi predisposti a prevenzione. Un Piano del genere presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, dei processi decisionali ed amministrativi, senza di cui riuscirebbe difficile identificare i profili di rischio ipotizzabili nelle attività regionali e come intervenire per evitarli o mitigarli.

La finalità è quella di individuare dove si annidino i principali intoppi nello svolgimento dell'attività amministrativa, predisponendo le misure che, adattandosi alla fisionomia dell'ente, si ritengano opportuni a contenere il fenomeno. Poiché ciascuna amministrazione presenta differenti livelli di esposizione e differenti fattori che favoriscono la corruzione, è lasciato a ciascuna il compito di valutare (e di decidere) come identificare e programmare le misure di prevenzione, seguendo le linee dell'Autorità nazionale. La cosa curiosa è che, in Molise, non sono stati adottati provvedimenti in ordine agli atti di accertamento delle violazioni. La cosa positiva, invece, è quella per cui la 20^ parrebbe 'lontana' da morbi simili, mentre la provincia italiana a maggior rischio corruttivo è Enna, seguita da Crotone, Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Reggio Calabria, Catania, Caserta, Napoli e Siracusa. Milano guida la classifica delle province virtuose (seguita da Bologna, Modena, Ancona, Belluno, Trento, Parma, Monza-Brianza, Lecco e Padova) dove la probabilità per le imprese e per gli operatori del settore di incorrere in fenomeni di corruzione è più tènue. A provare a misurare per la prima volta il rischio corruttivo lungo lo Stivale è stata l'Anac che ha messo insieme 4 parametri (livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità su base provinciale) per partorire un valore (chiamato Indice composito di contesto) che prova a quantificare in modo oggettivo la situazione in ciascun territorio, abbandonando la logica della percezione soggettiva della corruzione che ha - da sempre - caratterizzato le tradizionali classifiche in materia.

L'Autorità, guidata da Giuseppe Busia, ha lanciato - all'interno del proprio sito internet istituzionale - un nuovo portale dedicato alla misurazione del rischio corruzione con l'obiettivo di fornire agli operatori gli strumenti per verificare il rischio di ogni città o provincia italiana. Accedendovi, anche i Molisani potranno visionare il proprio territorio; e, sulla base di indicatori scientifici, suddivisi in tre filoni tematici (di contesto, di appalto e comunali), potranno stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione. In totale gli indicatori sono 70, di cui 48 di contesto (suddivisi tra 23 indicatori articolati in quattro ambiti: istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità, ed ulteriori 25). Anac ne ha individuato, inoltre, 17 sugli appalti (incentrati sulla banca-dati nazionale dei contratti pubblici), e 5 relativi ai Comuni sopra i 15.000 ab. Sono stati presi in esame i dati su criminalità, istruzione, capitale sociale, economia del territorio, scioglimento per mafia, reddito pro-capite e ricorso frequente ai 'contract splitting' (cioè alla suddivisione dei contratti). Il progetto è stato finanziato dal Programma operativo nazionale "'Governance' e capacità istituzionale 2014-'20", con l'Anac a svolgere un ruolo centrale di coordinamento. Utilizzando le informazioni contenute in varie banche-dati, l'Autorità ha individuato questa serie di 'alert' di rischio-corruzione. Gli indicatori sono inseriti su base territoriale e saranno aggiornati con regolarità. Sono campanelli d'allarme segnalanti situazioni potenzialmente problematiche. Nessun giudizio definitivo, quindi, e nessuna sentenza di condanna inappellabile. Solo un richiamo ad investire, in termini di prevenzione e/o di indagine, orientando l'attenzione dei 'watchdog' della società.

“In Italia, come in altri Paesi, persiste un'assenza di dati scientifici sul fenomeno corruttivo ed una carenza di informazioni territoriali rilevate in modo sistematico che possano fungere da ingredienti per la costruzione di un sistema di misurazione validato scientificamente”: così il Presidente dell'Anac Giuseppe Busia. “Da questi presupposti è nato il Progetto di misurazione territoriale del rischio di corruzione che potrà essere un punto di riferimento internazionale, dal momento che nessun Paese è ancora riuscito nella non facile impresa di fornire in maniera strutturata e al più ampio pubblico possibile indicatori di rischio corruzione”. Il Progetto è stato realizzato attraverso la collaborazione con esperti, ricercatori ed accademici delle Università: 'Cattolica del Sacro Cuore' e 'Sapienza' di Roma; dell'Istat, degli Atenei di Perugia, Siena, Bologna, Pisa, Torino e Milano-Bicocca. Campobasso, però, non compare!

Claudio de Luca