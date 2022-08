750 mila euro per un nuovo asilo a Guglionesi

GUGLIONESI. Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Comune di Guglionesi ha ottenuto un finanziamento pari a 750 mila euro, da utilizzare per la costruzione di un asilo nido.

Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono soddisfazione: «Un contributo importante che conferma l’attenzione che l’amministrazione comunale rivolge alle tematiche sociali e dell’istruzione. Una progettualità lungimirante e la capacità di intercettare questo tipo di bandi sono fondamentali al fine di poter garantire a Guglionesi lo sviluppo che merita. A tal proposito, appena se ne è presentata la possibilità, non abbiamo esitato ad approntare il progetto necessario per partecipare all’avviso pubblico, con lo scopo di garantire al nostro territorio un servizio importante come quello di un nuovo asilo.

Si tratta di un’occasione importante per il nostro territorio sia dal punto di vista economico che sociale. Il nostro lavoro su questo fronte continua, in quanto siamo consapevoli di poter costruire un paese migliore, attraverso il lavoro che stiamo portando avanti, tutti insieme, amministrazione e cittadini».