Flat tax: il tavolo informativo sulla riforma

GUGLIONESI. Sabato 20 agosto alle ore 11,00 a Guglionesi (viale Margherita – zona antistante Farmacia Berchicci), verrà allestito un “tavolo informativo” sulla “Flat tax” promosso dalla sezione ANPI Primo Levi e dall’associazione Francesco Jovine – Arci.

Con l’ausilio di studi e ricerche, si cercherà di dare contezza sulla iniquità, nonché dell’onerosità della “Flat tax”. Iniqua perché in un momento in cui la crisi economica e l’inflazione mordono i redditi medio-bassi, la “Flat tax” riduce le tasse ai “redditi alti”.

Lo studio del “Sole 24 ore, evidenziano chiaramente questa iniquità.

Costosa perché crea un disavanzo nella finanza pubblica che dovrà essere colmato con altre tasse o tagli alla spesa pubblica. La “Flat tax” aumenta le entrate. Uno studio del Ministero dell’Economia e Finanze del febbraio 2019, Ministro Tria, stimava in circa 59,3 miliardi le minori entrate con l’introduzione della “Flat tax”.

È di dubbia costituzionalità in quanto avvantaggia, come documentano gli studi, i redditi medio-alti facendo veni meno quella “equa progressività” richiamata nell’art.53 della nostra Costituzione con la quale i cittadini concorrono alla spesa in ragione della loro capacità economica.

La considerazione che dovrebbe indurci a considerare questo strumento fiscale, non propriamente adatto, anche attualizzando i tempi, viene dal fatto che l’Italia è alle prese con una crisi economica e sociale, accompagnata da una significativa ripresa dell’inflazione, che sta riducendo la capacità di spesa degli italiani. La sfiducia, come segnala una indagine Ipsos, nell’ intravedere un futuro come rileva la drammatica riduzione delle nascite e la difficile situazione lavorativa dei giovani.

Fenomeni, questi, che nella nostra regione sono ancor più marcati per i motivi che ben conosciamo.

L’impellente necessità di una Riforma fiscale che alleggerisca (d’intesa con le parti sociali) il carico fiscale sul lavoro (per l’impresa e per il lavoratore); che tuteli i redditi medio-bassi dall’inflazione ed esemplifichi il rapporto Stato-contribuente; che faccia tutto ciò che è necessario (“whatever it takes”) per favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori, è sulle agende di tutta la politica ma nessuno si propone di condividerla ed approvarla. È come condividere una tavola imbandita di vettovaglie ma senza il cibo.

La scelta del posizionamento del “tavolo informativo” non è casuale in quanto verrà posto davanti ai locali lasciati “vuoti” da un Istituto bancario che, nei mesi scorsi ha chiuso la filiale.

Quattro milioni di cittadini (il 7% del totale) non hanno più una filiale di banca a loro disposizione per poter aprire un c/c o chiedere consulenza su altre operazioni.

Questo processo ha portato, negli ultimi 10 anni, a una riduzione degli occupati nel settore pari a circa 65 mila unità.

Nella consapevolezza della necessaria innovazione, occorre gestire il cambiamento e generare nuovi processi di sviluppo locale all’interno dei quali, lo strumento “fiscale” ricopre un ruolo importante. Essere difronte la necessità di assumersi responsabilità dal basso è ormai indispensabile. Proviamoci insieme ed aderiamo al banchetto informativo.