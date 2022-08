Stop al 118 spiaggia, «Vogliamo risposte dal Consiglio regionale»

PETACCIATO. Il comitato cittadino Agorà scende in campo dopo la sospensione del servizio del 118 spiaggia a Petacciato Marina.

I componenti del direttivo, la base associativa e il presidente Enrico D’Amario non potevano restare a guardare.

Inoltrata subito una missiva al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e a tutti i capigruppo delle formazioni presenti a Palazzo D’Aimmo, Micaela Fanelli, Andrea Greco, Roberto Di Baggio, Quintino Pallante, Aida Romagnuolo e Michele Iorio, nonché alla prefettura di Campobasso.

«Il Comitato Cittadino “Agorà”, stigmatizza il comportamento del direttore del distretto sanitario del basso Molise che con uno “scellerato” provvedimento, a sua firma, “sospende” dal 16 agosto il servizio spiaggia del 118 a Petacciato Marina in piena stagione e nella settimana di massima affluenza turistica. Nel caso di fatti gravi dove necessiti immediato pronto soccorso, dovranno assumersi tutte le responsabilità per sospensione e omissione di pubblico servizio. Il Comitato, nato principalmente per informare i cittadini, ritiene doveroso fare di tutto per portare a conoscenza di tutti i cittadini le precise responsabilità e le colpe di taluni dirigenti per l’ennesimo disastro gestionale della sanità molisana, ai gruppi regionali in indirizzo chiediamo immediata risposta a tale incomprensibile provvedimento».

