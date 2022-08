Ricostruzione post sisma: 39 milioni di euro da spendere e proroga in arrivo

CAMPOBASSO. Trentanove milioni di euro da investire nella ricostruzione post sisma nel basso Molise, sui 21 Comuni contenuti nel cosiddetto Cratere, ma progetti non arrivano in Regione, alla struttura commissariale. Problemi di natura procedurale, ma anche il momento delicato vissuto per il Superbonus 110, con tecnici e aziende oberati. Elementi che hanno indotto il commissario Donato Toma a convocare i sindaci (o loro delegati) stamani a Palazzo Vitale.





Dal territorio si invoca una proroga al termine fissato al 31 agosto per la presentazione delle istanze sulla cosiddetta ricostruzione pesante e pare sia stata assicurata. Ma lo stesso Toma ha voluto dare impulso alle amministrazioni, a cui accorderà altri 3 mesi, fino alla fine di novembre. In campo anche Nico Romagnuolo come consulente di questa fase.

