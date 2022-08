Jova Beach Party: ecco i punti parcheggio e gli orari del servizio navetta da San Salvo

SAN SALVO. Per il Jova Beach Party sono previsti punti parcheggio nella zona industriale di San Salvo (Centro ricerche – Pilkington / Via Grasceta - zona Denso) per quanto concordato con il piano sicurezza dall’organizzazione dell’evento con la Prefettura di Chieti.

Nelle giornate di venerdì 19 agosto e sabato 20 agosto è previsto un servizio autobus di venti navette - a partire dalle 10:00 alle 20:00 - che collegherà i punti parcheggio fino alla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, da dove si dovrà poi raggiungere a piedi l’area concerto.

Per il rientro il servizio sarà attivo dalle 20:00 in poi (stazione ferroviaria Vasto-San Salvo ai punti parcheggio).

PER RAGGIUNGERE SAN SALVO MARINA NON C’È NESSUNA LIMITAZIONE AL TRAFFICO.