La colonnina di mercurio tocca i 40 gradi, ma il caldo percepito è ancora superiore

TERMOLI. Temperatura percepita che oscilla a seconda delle rilevazioni dei vari siti meteo dai 43 fino ai 55 gradi, addirittura. Inferno climatico oggi sulla costa termolese.

Intanto, la colonnina di mercurio nel suo picco massimo giornaliero ha toccato i 40 gradi, cifra che nemmeno nel terribile agosto 2021, funestato dagli incendi era stata toccata.

Nel tardo pomeriggio la tendenza è quella di un calo, per fortuna. Livelli insopportabili, soprattutto per coloro che hanno difficoltà ad affrontare condizioni estreme come queste.