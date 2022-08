«Il silenzio uccide: mobilitiamoci!», assemblea pubblica sul San Timoteo

TERMOLI. Triplice l’impegno della Rete della Sinistra in questo agosto così intenso, non solo le battaglie amministrative, come avrete modo di leggere in altro articolo della pagina, sul plesso della Schweitzer, ma anche la raccolta delle firme per la lista Unione Popolare con De Magistris, avvenuta martedì scorso, e che viene riproposta stasera, sempre dalle 18 alle 21, sul corso Nazionale (angolo via Adriatica), con gli attivisti Pasquale Sisto e Marcella Stumpo.

Ma ora l’attenzione, proprio in avvio di campagna elettorale, è rivolta chiaramente sulla sanità, che offre se non tutti i giorni, quasi, spunti di polemica e discussione. Non c’è periodo migliore che quello in cui la politica per ovvi motivi deve dialogare con la cittadinanza per porre temi così dirimenti. Così, martedì prossimo, la Rete della Sinistra vuole arringare quanti più elettori e cittadini bassomolisani possibili, perché no anche turisti, visto che quando sono ospiti del territorio devono far riferimento alle strutture e ai servizi dell’Asrem. Assemblea pubblica per la difesa dell'ospedale San Timoteo, per un servizio sanitario regionale pubblico di qualità, per una mobilitazione dal basso, per il diritto alla cura. Assemblea fissata alle 18 di martedì 23 agosto, nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio. «Il silenzio uccide: mobilitiamoci!», lo slogan della manifestazione, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

