Rotatoria e polemiche, «Quegli attraversamenti a raso sono pericolosi»

PETACCIATO. La componente di opposizione “Petacciato Amala” polemizza non poco sulla rotatoria Anas a Petacciato Marina. «Sono trascorsi circa 4 anni dalla caduta del Ponte Morandi di Genova. Il 14 agosto 2018 segnò il momento di una riflessione straordinaria sulla questione "manutenzione" strade, autostrade, ponti e viadotti. lo stato decide concretamente di risistemare e riorganizzare tutte le strade d'Italia. Fino al 2021 mette a punto un "Piano di rientro strade" che affida ad Anas una quantità importanti di strade al fine di attuare un Ram (Road, Asset Management), un controllo e manutenzione programmata di esse. In questo piano si inserisce la nostra rotonda.

In fase di inizio lavori si è assistito ad uno stop di circa 20 giorni dovuto ad una carenza documentale rispetto agli atti necessari relativi alla zona Sic (sito di interesse comunitario- pineta) sulla quale ricade la nostra rotonda, almeno da quanto riferito da Anas (pertanto tali doglianze non sono assoggettabili alla minoranza). Forse spostarla qualche metro in più verso il paese avrebbe risolto il problema, ma probabilmente avrebbe anche intaccato certi equilibri territoriali. Questa rotonda presenta un attraversamento a raso per i pedoni. Regione e Comune avrebbero dovuto presentare entrambe una richiesta per inserire e finanziare sovrappasso o sottopasso pedonale al fine di garantire la sicurezza di essi, anche col deficit di ritardare l'inizio dei lavori! La richiesta semplicemente non esiste. Niente di formale è presente presso Anas. Durante la campagna elettorale, mentre la lista W Petacciato W si vantava di aver dato il via ai lavori per la rotonda, noi abbiamo sollecitato il problema sostenendo che l’amministrazione comunale, prima di dare il consenso all’Anas, avrebbe dovuto, almeno lei, richiedere un sovrappasso o sotto passo.

Nessuno di noi ha mai detto che la rotonda non fosse necessaria. Ci siamo poi espressi dicendo che sarebbe stato bello avere una rotonda con piante e fiori in un mondo che sta diventando di cemento e anche questo non stava certo a significare che non la volessimo. Purtroppo non possiamo esprimere la nostra opinione, perché appartenenti al gruppo di minoranza. Se ci permettiamo di dire la nostra veniamo puntualmente accusati di strumentalizzare l’argomento. In questo post, che desidera essere esplicativo e non polemico, alleghiamo i commenti sulla rotonda di Petacciato di persone estranee ai fatti per dimostrare che c’è altra gente che la pensa come noi e che si dovrebbe essere sempre liberi di poter esprimere la propria opinione. Non sarà certo un video che fa vedere dei pedoni che attraversano la strada in prossimità della rotonda a toglierci di testa l’idea che si sarebbe potuto attendere un altro po' e provvedere ad un passaggio per i pedoni in estrema sicurezza. Tanto vi dovevamo…»