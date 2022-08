Le notti erano magiche quando in Molise "luccicava" la biodiversità

MOLISE. "Cominciarono a scomparire per l'inquinamento dell'aria e per la contaminazione dell'acqua. Il fenomeno fu improvviso. Il verdazzurro di molti fiumi degradò nel biondo melmoso, a volte con toni rossicci, che schiumava lungo gli argini. Passò poco e nelle notti estive le lucciole non brillarono più".

La racconta così un personaggio dell'ultimo libro di Antonio Pastorini ("L'ultima corsa"). Leggiamo e ci rendiamo conto che, pure in questa cocente estate 2022, la presenza delle lucciole - in Molise - è rimasta esitante, sottolineando - con la loro sparuta presenza - il pessimo segnale dello stato di salute delle campagne nostrane. L'auspicato avvistamento di coleotteri, la cui protezione parrebbe essere diventata un imperativo categorico, c'è stato sì, ma in forma più che ridotta.

Alla stitica politica locale, la cosa è importata ben poco, mentre, in Puglia, è arrivata - quasi a volere rispondere - la prima ordinanza salva-lucciole, sottoscritta dal Sindaco di Mottola, con un testo teso ad evitare che gli insetti vengano disturbati durante l'accoppiamento. Per chi legge sarà opportuno sapere che la loro luce (intermittente quella dei maschi, fissa quella delle femmine) è il frutto di una reazione chimica tra la luciferina (una molecola), l'ossigeno e l'enzìma luciferasi: in pratica si tratta del richiamo sessuale di questi coleotteri che, a luglio, si 'spengono' dopo di essersi accoppiati, ritornando di conseguenza ad essere invisibili. Vivono due anni allo stadio larvale, senza volare; ma, quando iniziano a 'sfarfallare' vuol dire che è giunto il momento della loro maturità sessuale che dura all'incirca un mese. Ed ecco perché, tra maggio e giugno, le varie colonie devono essere lasciate tranquille.

Per la maggior parte della loro vita, le lucciole si nutrono di lumache e di chiocciole, ma risentono molto della presenza di sostanze tossiche, oramai diffusissime in agricoltura anche in Molise. In buona sostanza l'inquinamento da fertilizzanti e da pesticidi è il nemico n. 1. Il secondo è quello luminoso perché troppa luce nell'ambiente impedisce a maschi e femmine di riconoscersi e di accoppiarsi. Purtroppo alla politica molisana (ed al suo 'habitat' agricolo) dei coleotteri importa poco meno di un tubo vuoto. A Milano, invece, dove Memo Remigi cantava "Sapessi quant'è strano vivere a Milano", sembrano di gran lunga più sensibili. Tant'è vero che, nel capoluogo lombardo, un luogo di estrazione (e poi di abbandono) dei rifiuti è diventato un'oasi verde resa disponibile per cittadini ed insetti in cerca di aria pulita. Quest'area, almeno fino a 10 anni addietro, era totalmente inquinata. Oggi il ritorno (sia pure 'scarso') delle lucciole 'in loco' testimonia che qualcosa è cambiato, tant'è che - all'intorno - si trovano alcune aree dedicate all'agricoltura biologica, col risultato che insetti e protezione ambientale vanno a braccetto, dimostrando che l'approccio al fenomeno della bioluminescenza dev'essere opportunamente rispettato. Insomma l'inquinamento luminoso è il grande nemico dei lampiridi; ed il Sindaco pugliese succitato - che l'ha capito bene - ha scritto nella sua ordinanza: "Persino le fonti luminose artificiali minime, come le torce dei telefonini, possono distrarre sessualmente le lucciole, interferendo nella loro attività riproduttiva".

Anche le lampade dei nuclei abitati sono respingenti; ma, purtroppo, la smania di tanti Sindaci molisani di apprestare pubbliche illuminazioni afflitte dal fenomeno della luminescenza, ha contribuito fortemente a disturbare il volo delle lucciole, testimoniando indicatori certi di una pessima qualità dell'aria. Insomma è vero che la presenza dei lampiridi, specie predatrice ma delicata, è un segnale indiretto della scarsa salubrità dell'ambiente; cosicché solo quando sarà possibile registrare un loro ritorno in forze, potremo renderci conto se il Molise abbia, o meno, limitato l'uso dei pesticidi, sostituendo questi ultimi, in agricoltura, con prodotti meno impattanti.

Claudio de Luca