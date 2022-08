In fila dalla mattina per il Jova, tanti ragazzi già in attesa dell'apertura dei cancelli

VASTO. Da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e altre zone d'Italia. In tanti stamani sono già arrivati a Vasto Marina in attesa dell'apertura dei cancelli.

Entreranno, infatti, nell'area del mega concerto del Jova Beach Party alle 13.30, con inizio del Dj set alle ore 15, come da programma (Leggi) .

Cresce, dunque, l'attesa e i ragazzi sono pronti per vivere questa esperienza, la prima di così grande rilevanza alla Marina.

Intanto per oggi c'è ancora la possibilità di acquistare i biglietti, mentre per la data di domani si è registrato il sold out.

La situazione nel lungomare è tranquilla e, nonostante cominci a riempirsi con l'arrivo progressivo di cittadini e turisti, non si registrano difficoltà ad accedere ai lidi e sulla spiaggia.

"Vasto ci è piaciuta, siamo partiti stamattina presto da Brescia e siamo rimasti affascinati dalla bellissima spiaggia di Punta Penna. Non ce l'aspettavamo", spiegano alcuni ragazzi.

E in fila anche alcune signore, turiste già "rodate" della nostra città rivierasca che hanno aggiunto: "Abbiamo approfittato per partecipare all'evento, non abbiamo avvertito nessun tipo di disagio, anzi, ci fa molto piacere che ci sia questa occasione per Vasto".

GUARDA IL VIDEO: