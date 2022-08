Asili nido, più di 4 milioni di euro per Campomarino

Ammontano complessivamente a 4.366.000 euro le risorse destinate al Comune di Campomarino nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Pnrr, per un totale di tre interventi riservati a scuole dell'infanzia e asili nido.

«Una cifra che vede il nostro Comune tra i principali beneficiari nella nostra Regione dei fondi riservati a progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU.

Si tratta di fondi destinati alla costruzione di tre nuovi edifici, così ripartiti:

Primo intervento: euro 1.550.000,00

Secondo intervento: euro 1.255.000,00

Terzo intervento: euro 1.561.000,00

Una notizia importante per l’intera cittadina che apprendiamo con estrema soddisfazione e che conferma l’attenzione che il Comune di Campomarino costantemente rivolge alla programmazione e al potenziamento della qualità dei servizi da offrire al cittadino.

Nello specifico i progetti ammessi in graduatoria si riferiscono a tre asili nido, uno dei quali nella frazione di Nuova Cliternia, a testimonianza dell’attenzione rivolta anche alle aree periferiche di Campomarino.

Si tratta di un investimento importante per la nostra comunità, che consentirà di attivare un servizio comunale a sostegno delle famiglie sempre più necessario, in un contesto che vede il nostro Comune tra i pochi a non soffrire dello spopolamento e del calo demografico.

La capacità di intercettare questo tipo di bandi si è rivelata fondamentale al fine di poter procedere nella direzione delle politiche di sostegno alle famiglie. Si tratta, infatti, di un’occasione importante sia dal punto di vista economico che educativo e sociale che ci consente di investire sul futuro della nostra comunità nell’auspicio di andare verso una rapida realizzazione delle opere finanziate».