Calendario venatorio, commissione senza numero legale: «Figuraccia per il Molise»

CAMPOBASSO. «La Seconda Commissione non raggiunge il numero legale e la stesura del calendario venatorio slitta a data da destinarsi. Questa mattina erano attesi i lavori per rilasciare il parere sull’importante documento, ma l’assenza di tre componenti, di cui due di maggioranza, ha fatto rinviare la discussione a data da destinarsi. Il tutto si è verificato nonostante l’adesione preventiva alla riunione degli stessi che solo all’ultimo momento hanno giustificato la loro assenza».

Lo denuncia il consigliere regionale del M5S Vittorio Nola.

«Probabilmente il problema di mettere in campo azioni in favore di agricoltori e allevatori molisani alle prese con il dilagante fenomeno della fauna selvatica, non è sentito, o peggio ancora si pensa alle poltrone da assegnare alle prossime elezioni politiche. Il rinvio, inutile ribadirlo, danneggia chi continua a credere e investire in questa terra e attende risposte celeri e concrete dalla classe politica che tuttavia appare miope e insensibile a tematiche di vitale importanza.

Al momento, nel ribadire l’impegno del M5S sulla redazione del calendario venatorio, non possiamo far altro che registrare l’ennesima pagina nera scritta nell’aula della Seconda commissione. Sono sicuro che a tempo debito i molisani non dimenticheranno queste negligenze e una volta per tutte manderanno a casa chi continua a illudere e giocare sulla pelle di imprenditori, aziende e cittadini».