Giostre sono andate via, parcheggio di Rio Vivo torna fruibile

TERMOLI. Dalla mattinata di oggi, secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale, per questa parte finale dell'estate 2022, torna a disposizione degli automobilisti, turisti e residenti, l'ampio parcheggio su sterrato allestito sul litorale Sud, accanto al monumento che "segna" l'Ora di Termoli.

Il piazzale ricavato sull'arenile è stato occupato dalle giostre nelle ultime tre settimane, in occasione della festività di San Basso e per le prime tre settimane di agosto.

Una boccata di ossigeno per chi non trova facilmente un posto per sostare, questione atavica a Termoli.