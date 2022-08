«Dal Pnrr in arrivo 7,5 milioni di euro per asili nido e scuole dell'infanzia»

«Dal Pnrr in arrivo 7,5 milioni di euro per asili nido e scuole dell'infanzia»

TERMOLI. Fondi del Pnrr cominciano a materializzarsi, almeno nel solco della disponibilità e delle future erogazioni.

Progetti che cominciano a prendere corpo, soprattutto quelli legati al mondo della "materna": scuole dell'infanzia e asili nido, che hanno visto nel basso Molise diversi comuni premiati dalla graduatoria ministeriale.

Oltre a Portocannone, Guglionesi, Petacciato e Campomarino, c'è chiaramente anche il Comune di Termoli, che vede due programmi già approvati e altri due ammessi con riserva: parliamo di Via Montecarlo, via Volturno e via Catania, ma anche di un edificio ex novo a Colle della Torre, per finanziamenti pari a oltre 7 milioni di euro. Di questo e di altro ha parlato il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, assessore con delega ai Lavori pubblici.