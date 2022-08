Tributi locali e rapporti con le associazioni, confronto a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Nella serata di giovedì 18 agosto, in Piazza Castello, l’Amministrazione comunale di Serracapriola ha incontrato i cittadini. Sicurezza, opere pubbliche, novità su tasse e tributi e aggiornamento delle attività in corso, sono state illustrate dall’amministrazione al completo, così composta: sindaco Giuseppe D’Onofrio (Bilancio, Personale, Sanità, Contenzioso); vicesindaco Michele Leombruno (Polizia Urbana, Commercio, Tributi, Ambiente, Sport, Serraestate); gli assessori, Giuseppe Palma (Urbanistica, Igiene Urbana, Cimitero, Attività Produttive), Mario Di Girolamo (Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata, Strade di campagna), Maria Teresa D’Orio (Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Trasparenza); i consiglieri di maggioranza, Massimo Tartaglia (Servizi Sociali, Volontariato), Alessandro Taunisio (Eventi e Spettacoli, Associazionismo, Politiche Giovanili, Innovazione Tecnologica), Giovanni Tiberi (Agricoltura, Verde Pubblico). Assente per motivi di lavoro il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe D’Adamo; moderatrice della serata Chiara Gabriele, collaboratrice di Termolionline.

Dall’anno in cui questa Amministrazione si è insediata, ogni estate si è interfacciata pubblicamente con i propri cittadini, per dialogare insieme sui progetti in corso e futuri, ma anche sulle eventuali problematiche sul territorio. Ogni amministratore ha illustrato e dato spazio ai temi riguardanti le proprie deleghe, temi rilevanti per la vita sociale dell’intera comunità. Sono stati due anni di lavoro intenso, perché, già da subito, l’Amministrazione si è rimboccata le maniche al fine di dare un nuovo volto a Serracapriola. Numeroso l’elenco dei lavori svolti in questo ultimo anno a Serracapriola, dalla ristrutturazione della fontana “Il Capriolo”, la cura del verde pubblico fino all’inizio dei lavori per il rifacimento del manto stradale nelle strade cittadine. Non sono state trascurate le strade di campagna, ricordiamo che l’economia di Serracapriola è prevalentemente agricola. Il vicesindaco Leombruno ha illustrato il progetto per la ristrutturazione del campo da calcio e la nascita di un campo da basket. Si è parlato molto anche della Marina di Serracapriola, una zona incontaminata della costa adriatica, di cui ci saranno dei progetti futuri per la riqualificazione di essa; quest’anno per la prima volta è stata organizzata la Colonia estiva, totalmente gratuita, sulla spiaggia di Serracapriola, nei pressi del Lido Mirage che ha i suoi ombrelloni per una parte sul territorio di Marina di Lesina, per una parte su quello della Marina di Serracapriola. In questi giorni ci sono state numerose polemiche per il discorso TARI, l’assessore Palma ha fornito delle spiegazioni dettagliate in merito, rispondendo a tutte le domande dei cittadini.

Mai come quest’anno Serracapriola è stata meta di turisti, è stata presa letteralmente d’assalto; complici anche il ricco programma di Serraestate e i suoi numerosi eventi, tanto da farla distinguere tra i comuni limitrofi della zona. Sono stati illustrati anche gli eventi futuri, l’obiettivo di questa Amministrazione è la destagionalizzazione turistica, che consenta la redistribuzione dei flussi su periodi diversi da quello estivo. È stato chiesto al sindaco D’Onofrio, il pensiero sulla sua squadra: “Sono molto soddisfatto di ognuno di loro, non poteva capitarmi squadra migliore. Ciascuno di loro dà il massimo”. Impegno, disponibilità ed attenzione alle esigenze del territorio e della comunità sta caratterizzando questa Amministrazione, un lavoro continuo, che sta garantendo il raggiungimento degli obiettivi al servizio della cittadina, assicurando opere e servizi. L’occasione è servita anche a raccogliere considerazioni e suggerimenti da alcuni cittadini presenti tra il pubblico. In questa serata l’Amministrazione ha voluto premiare tutte le Associazioni presenti sul territorio, per la collaborazione e il lavoro svolto in quest’ultimo anno. Come segno di profonda gratitudine, sono state consegnate ai Presidenti delle associazioni, una pergamena ricordo.

La pergamena vuole essere un encomio simbolico, come riconoscenza all’impegno di queste associazioni. Le associazioni premiate sono state: Ass. ANSPI; ASD Frentania; Ass. Teatrale Brancacci; Circolo Culturale Ricreativo Femminile; Comitato Feste; Gruppo Fratres; Gifra; Ass. Il Melograno; Ass. Ilmuroinvisibile; Ass. Laudato Sii; Ass. Nonni Vigili; Ass: Portatori; Pro Loco Turistica Serracapriola; Ass. Scuola Bulgara; Gruppo Scout Serracapriola; Ass. Inarma Api; Ass. Serra in Fiore; RGPT Serracapriola – Chieuti. Un altro riconoscimento importante è stato fatto per due persone che in maniera del tutto volontaria, hanno restaurato e ripristinato l’orologio di Palazzo Arranga. Ai due volontari, l’orologiaio Angelo Antonio De Capua e Franco Cialone, l’Amministrazione ha donato due targhe ricordo.

Galleria fotografica