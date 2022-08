Protezione civile, una risorsa per tutti

PETACCIATO. Si conclude oggi il raduno regionale dei volontari, dislocato in via Tremiti presso il piazzale del plesso scolastico. L'evento è volto a dimostrare con simulazioni pratiche e giochi per bambini, come affrontare determinate situazioni di pericolo. A ogni dimostrazione seguirà una prova scritta adatta ai bambini e l’evento terminerà alle ore 21.

«Una 2 giorni davvero molto interessante quella organizzati dalla locale sezione di Protezione civile. Simulazioni di intervento in caso di incendio, sisma e altre situazioni di pericolo in cui spesso, purtroppo, possiamo imbatterci. Davvero utile il corso sulla disostruzione pediatrica con rilascio di attestato di partecipazione – ha sottolineato il sindaco Roberto Di Pardo - giornate come queste sono importantissime per avvicinare la popolazione al mondo del volontariato ma soprattutto per avere una importantissima formazione in caso di situazioni di pericolo.

In Italia la protezione civile è la prima ad arrivare in caso di calamità e l’ultima ad andare via. Riveste pertanto all’interno della società un ruolo unico e insostituibile. A loro va la nostra infinita gratitudine. Personalmente non posso non ringraziare la nostra protezione civile per il prezioso supporto che dà nel quotidiano ma una menzione speciale va a loro per l’operato svolto nel corso della pandemia, prezioso nel distribuire alimenti e farmaci in pieno lockdown. Sono stati giorni drammatici per la popolazione e i loro servizi sono stati indispensabili per limitare al massimo contagio e disagio. A ognuno di loro infinita riconoscenza. Chiudo con un ringraziamento a tutti i volontari presenti, al presidente Giuliano Di Credico per aver organizzato l’evento e al consigliere comunale Giampiero Lascelandà, delegato ai servizi di protezione civile, per aver supportato l’evento.

W la protezione civile e infinite grazie per quello che fate!»

Galleria fotografica