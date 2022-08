Laboratorio analisi al San Timoteo, anche lì manca il personale

TERMOLI. Il patologo clinico dell’Asrem Giancarlo Totaro interviene sul laboratorio analisi. Si è rivolto sia al direttore generale Oreste Florenzano che al direttore sanitario del San Timoteo, Reimondo Petrocelli, nonché al direttore dello stesso servizio ospedaliero, dicendo a chiare lettere “no alla riorganizzazione dei settori del laboratorio analisi di Termoli a causa della carenza di tecnici”. Si assumano i tecnici necessari per mantenere i 7 settori esistenti, operativi e funzionanti tutti i giorni, così come è stato fino ad oggi. «Essendo pervenuta una mail nel giorno di ferragosto a dir poco allarmante dal primario nella quale viene enunciato che si devono tagliare i settori del Laboratorio a causa della carenza di tecnici che recita testualmente "...i settori debbono essere per forza riorganizzati e limitati a 5" rispetto ai 7 attualmente presenti.

Manifesto pubblicamente tutta la mia personale contrarietà più ferma a questo progetto deleterio per il laboratorio analisi e per tutto l'ospedale di Termoli. Questo eventuale provvedimento è assolutamente irricevibile e va scongiurato e bloccato prima della sua attuazione. Si rivolge un cordiale appello e chiedo un vostro fattivo intervento per bloccare questo progetto che ancora una volta colpirebbe l'ospedale di Termoli in modo irreversibile. All'ospedale di Termoli servono almeno 4 tecnici Tlsb in più e non 2 settori in meno. Esiste una graduatoria di tecnici di laboratorio tuttora vigente da cui attingere per l'assunzione di questi determinanti professionisti della sanità. Grazie».