Giovani molisani sognano un futuro da imprenditori agricoli

Secondo uno studio della Coldiretti, in Italia, negli ultimi tempi, sono stati quasi 56mila i giovani che hanno scelto di costruirsi un futuro da imprenditori agricoli, investendo nella terra: dalla coltivazione all'allevamento, dall'agriturismo alle vendite dirette fino alle bio-energie ed all'economia 'green'. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, si sono rivelate una spinta forte in tal senso, sostenendo un ritorno delle nuove generazioni alle campagne per esprimere creatività e per garantire l'approvvigionamento alimentare dei cittadini. Le statistiche dicono che, in Italia, nel 2021, sono nate, ogni giorno 18 nuove imprese agricole giovanili. Per ridurre la dipendenza dall'estero e per garantire la produzione di cibo, l'Unione europea ha accordato a Roma la possibilità di recuperare 200mila ettari di terreni lasciati incolti; ma vero è che ne sarebbero disponibili altri 800mila inutilizzati per insufficiente redditività, per aggressioni della fauna selvatica e siccità, senza tralasciare gli attacchi al suolo agricolo con il fotovoltaico selvaggio.

In Molise, però, è stato fatto, quantitativamente, ben poco. Un'eccezione? A Castel del Giudice, nell'Isernino, vive un borgo di poco più di 300 abitanti che, pochi anni or sono, pareva destinato all'abbandono ed allo spopolamento. Poi, finalmente, è arrivato qualcuno (un Sindaco) che, unitamente ad un gruppetto di ragazzi volenterosi, ha creato una cooperativa, recuperando tutti i terreni incolti dell'area. Ed oggi si producono, grazie alla tecnologia (e ad una stazione meteorologica che suggerisce i trattamenti-bio da mettere in pratica), mele locali che vengono distribuite persino al di fuori dei limiti regionali. Addirittura questo primo esperimento è andato talmente bene da essere incrementato con la conversione di altri appezzamenti destinati alla produzione di malto per integrare birra agricola; poi è nato un apiario di comunità ed un albergo diffuso nato dalla ristrutturazione di alcune stalle.

Eppure, nella seconda metà del secolo scorso, si era verificata una vera fuga dalla terra. Solo negli Anni '80, nella Penisola avevano chiuso i battenti ben 245.826 imprese e 929.140 ettari erano rimasti abbandonati cosicché i processi di urbanizzazione avevano consegnato alla desolazione migliaia di terreni del tutto inaccessibili perché ancora appartenenti a privati. Solo negli ultimi anni si sono moltiplicate le storie di buone pratiche (ed il Molise ha contribuito). Pure nella ventesima regione qualcuno ha voluto investire, promuovendo prodotti tipici del territorio, poi pubblicizzati attraverso i 'social' per abbandonare la grande distribuzione, vendendo direttamente ai consumatori sempre alla ricerca di più qualità. Insomma qualche esempio, pur senza aiuti da parte della Regione, ha sottolineato i piccoli progressi maturati da alcune imprese agricole. Insomma, negli ultimissimi anni, i ragazzi hanno capito che il Molise - per crescere - deve puntare su 'asset' locali, capaci di garantire valore nella competizione globale come il cibo, oggi strategico.

Insomma, mentre le nuove generazioni accelerano, ancora una volta è la politica locale che arranca. Spesso non si è riusciti ad alleggerire il peso della burocrazia. Per di più occorre migliore efficienza nell'impiego dei fondi europei, soprattutto per facilitare l'accesso alla terra ed al credito.

Claudio de Luca