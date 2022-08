"Colleziona" David di Donatello, Michele D'Attanasio e l'arte della fotografia sul set

Michele D’Attanasio

TERMOLI. Michele D’Attanasio, il direttore della fotografia, due volte David di Donatello, ospite a Termoli della rassegna Alta Marea.

In occasione di questa stagione estiva, tanti sono stati gli ospiti che la nostra cittadina ha accolto. Solo ieri sera era presente a piazza Vittorio Veneto, Mogol; mentre nel borgo antico ospite e giurato della rassegna cinematografica di Alta Marea, c’era il direttore della fotografia Michele D’Attanasio.

Noi di Termolionline abbiamo avuto l’onore e il piacere di intervistarlo. D’Attanasio è la prima volta che visita Termoli ed è rimasto affascinato dalle bellezze del luogo.

Ha poi spiegato quanto sia importante il connubio e la scelta che si crea tra una bella località e un festival nella medesima città. Quanto sia importante per ogni evento avere sempre uno sfondo magico.

Una grande carriera alle spalle quella di D’Attanasio, con una passione, quella del cinema e la consapevolezza di ricercare sempre un filo conduttore nel suo lavoro, che lo porta a scegliere i suoi progetti. Michele ha vinto il suo primo David di Donatello nel 2017 per il film “Veloce come il vento” di Matteo Rovere e il suo secondo David, proprio quest’anno per il film “Freaks out” di Gabriele Mainetti.

Il cinema nasce da un trasporto che è dentro l’animo e l’incertezza del mestiere la si combatte proprio con la passione. È l’amore per il cinema che spinge una persona ad intraprendere una strada tortuosa come quella cinematografica.