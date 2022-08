Emodinamica d'agosto aperta solo al mattino e non tutti i giorni

TERMOLI. L’ultima parte del mese di agosto non fa che confermare l'estate a singhiozzo del servizio di emodinamica dell'ospedale San Timoteo.

Proprio ieri abbiamo intervistato il tabaccaio Demetrio Luzzi, al centro della nota polemica sull'ospedale di Termoli a fine luglio, che vide l'Asrem uscire allo scoperto proprio in relazione al reparto di Cardiologia.

Il direttore del reparto di Cardiologia, Erminio Calgione, che dal settembre scorso si trova nella condizione obbligata di sospendere periodicamente turni di operatività e reperibilità in viale San Francesco, ha rinnovato la programmazione anche per l'ultima parte di agosto. Da venerdì scorso a mercoledì 31, infatti, tranne che per i giorni 21-24-27-28, «In considerazione delle ferie di una infermiera dell'emodinamica, dell'assenza di reperibilità per gli infermieri del medesimo servizio nelle ore pomeridiane, dell'assenza di reperibilità dei tecnici di radiologia nelle ore notturne e per tutte le 24 ore dei giorni festivi, le mattine (dalle 8 alle 14) in cui è possibile il lavoro in emodinamica sono nove turni. Di questi, calendario alla mano, ne restano 7, da oggi al 31 agosto, eccezion fatta, come detto per 24, 27 e 28 agosto. Una comunicazione inoltrata sia ai vertici dell'Asrem che al direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo e rivolto alla centrale operativa del 118.