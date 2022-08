Raccolta differenziata e proteste sindacali, martedì incontro all'Unione dei Comuni

LARINO. Dovrà essere esperita formalmente la procedura sindacale dopo lo stato di agitazione proclamato dalla segreteria generale della Fiadel Molise, con nota dello scorso 16 agosto, rivolta al servizio di raccolta differenziata dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”. Ad attivarsi anche la prefettura di Campobasso, come da normativa vigente.

«In riferimento alla nota n.156/22 del 16.08.2022, a firma dell’organizzazione sindacale Fiadel Molise, sono convocate all’incontro fissato per domani, martedì 23 agosto alle ore 16, presso la sede dell’Unione dei Comuni a Larino, per il tentativo preventivo di conciliazione, di cui all’art. 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146», la convocazione del presidente Giorgio Manes, indirizzata non solo alle parti sociali e alle aziende (Giuliani Environment e Impregico srl, ossia la cedente del ramo d’azienda e l’attuale gestiore), il Dec Gaetano Ricci, appunto la prefettura di Campobasso, la commissione di garanzia e l’ispettorato del Lavoro.