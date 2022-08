Via Corsica, problemi e prospettive: la parola ai titolari delle attività

Problematiche di via Corsica: intervista a Luigi Antonetti

TERMOLI. Mercoledì scorso abbiamo parlato della centralità di via Corsica per la città di Termoli.

Torniamo a parlare delle problematiche che affliggono una delle arterie principali della nostra città: via Corsica. La strada più trafficata della città e che porta fino al cuore di Termoli.





Noi di Termolionline abbiamo incontrato diversi commercianti -che hanno le loro attività proprio su via Corsica- e alcuni di loro sono anche residenti, quindi li abbiamo ascoltati in duplice veste; per sentire più da vicino e secondo il loro punto di vista.





Sono emerse le problematiche legate alla velocità e all’illuminazione - che rende soprattutto nelle ore notturne - difficile la guida su strada.





Ma anche gli strumenti da utilizzare, che potrebbero in futuro migliorare la percorribilità della medesima strada.





Di seguito riportiamo le interviste con le loro testimonianze.