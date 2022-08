Pista ciclabile litoranea, approvato il progetto alternativo a tutela delle dune

TERMOLI. Pubblicata la determina sul progetto definitivo di valorizzazione del sistema diffuso del mare attraverso opere di mobilità sostenibile. Ci si riferisce alla pista ciclabile litoranea in tre tratti nel comune di Petacciato.

Con determinazione dirigenziale 106/2022. avente ad oggetto il progetto definitivo di 4 tratti di una pista ciclabile per complessivi circa 13 km nei territori dei comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato Termoli e Campomarino erano state determinate incidenze negative e significative agli habitat in mosaico presenti e potenziali che interessavano il territorio del Comune di Petacciato nella ZSC IT7228221.

Con nota del Comune di Termoli del 27/06/2022 a firma del responsabile del procedimento Silvestro Belpulsi e acquisita al protocollo regionale al numero 117564 del 06/07/2022 è stata trasmessa a seguito della determina 106/2022 la documentazione integrativa consistente in uno studio vegetazionale e una cartografia di dettaglio del giugno 2022 redatto dal tecnico Massimo Quinto relativo al “Progetto definitivo di valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso opere di mobilità sostenibile, pista ciclabile litoranea in tre tratti nel Comune di Petacciato” che rientra nella ZSC IT7228221 "Foce Trigno Marina di Petacciato" - lo studio di vegetazionale è stato pubblicato per 30 giorni sul sito web della Regione Molise ed entro la data del presente provvedimento non sono pervenute osservazioni dei portatori di interesse per gli interventi di progetto, sull'analisi della valutazione delle soluzioni alternative.

Si è proceduto alla revisione mediante soluzioni alternative che non hanno interessato habitat dunali anche a seguito di ipotesi condivise con il proponente di cui alla documentazione allegata alla nota 117564/2022; vista la matrice di screening per la Valutazione di Incidenza (Allegato A), adottata in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE e della delibera di Giunta regionale 304/2021 sulla base delle attuali conoscenze, dalle informazioni raccolte nello studio vegetazionale indicate come soluzione alternative, per i tre tratti di progetto della pista ciclabile è possibile rilasciare parere positivo di valutazione di incidenza in base alle informazioni acquisite e alle indicazioni di soluzioni proposte per i tratti di progetto in questione.

Premesse al provvedimento di rilasciare parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite nello studio vegetazionale e cartografia del giugno 2022 redatto dal dottor Massimo Quinto, non determinerà incidenze significative negative sul sito ZSC IT7228221 “Foce Trigno Marina di Petacciato” non pregiudicando il mantenimento dell’integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, previa ottemperanza, nella redazione del progetto esecutivo, prima dell’inizio e durante i lavori, alle seguenti mitigazioni: 1. eradicazione di specie a carattere fortemente invasivo quali ad esempio Acacia saligna; 2. recupero e riqualificazione vegetazionale delle aree in vicinanza della pista ciclabile; e alle seguenti prescrizioni: 1. la pista ciclabile nel progetto esecutivo dovrà passare nei tre tratti indicati nelle figure 1, 2 e 3 della matrice di screening. Previsti progetto dettagliato di eradicazione ed estirpazione per il contenimento delle specie alloctone invasive e aliene per un successivo parere; progetto di recupero e di riqualificazione vegetazionale e miglioramento degli habitat.

Ci sarà l'obbligo nella redazione del progetto esecutivo, prima e durante i lavori, che gli interventi vengano eseguiti secondo gli accorgimenti di mitigazione e le prescrizioni previste nello studio vegetazionale e nella matrice di screening allegata alla presente in modo da annullare le eventuali interferenze negative, prodotte dagli interventi stessi, agli habitat e alle specie di interesse comunitario.