Auspici: la "Zes" contribuirà a incentivare l'imprenditoria

Com'è noto, per favorire la crescita del Meridione, sono state istituite le Zone economiche speciali (l'acronimo è Zes), con il Decreto Mezzogiorno di potenziamento del 'bonus' istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Attualmente, in Molise, è operativa la Zes Adriatica (ribattezzata poi del Sole), condivisa con la Regione Puglia, istituita con dpcm. Le Zone logistiche semplificate (acronimo Zls) danno maggiori vantaggi, e semplificazioni, rispetto alle Zes, al fine di favorire nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate. L'obiettivo è quello di incentivare e di semplificare l'attività imprenditoriale attraverso agevolazioni, semplificazioni ed incentivi a vario titolo. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti; durano almeno 7 anni; possono essere regionali, o interregionali, e contemplare anche aree non adiacenti purché connesse sul piano economico ed infrastrutturale, come previsto dal regolamento di attuazione (Dpcm n. 12/2018). I beneficiari (che poi sono le imprese operanti nel territorio di una Zona economica speciale) possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta oppure di incentivi economici nonché di semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità che agevolano piccole, medie e grandi imprese che decidano di investire nelle Regioni italiane meno industrializzate del Paese per creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud della Penìsola.

Le Zls - con maggiori vantaggi e semplificazioni rispetto alle Zes - favoriscono nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate. Come si ricorderà il via libera definitivo arrivò col decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr-bis) che prevede anche misure fondanti sul principio di massima semplificazione e celerità e sul potenziamento delle stesse Zes. Analogamente a queste ultime, previste nelle aree portuali delle regioni «meno sviluppate» ed «in transizione», la normativa posta per le Zls prevede (e disciplina) condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire tali aree nei territori individuati dalla normativa europea come tali. In altri termini, la definizione prevede l'inclusione di almeno un agglomerato portuale compreso nella rete transeuropea dei trasporti (Ten-T). I criteri per la costituzione delle Zls, la relativa procedura e le condizioni speciali applicabili sono disciplinati dall'art. 1, cc. 61-65, della legge n. 205/2017. La singola Zls viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei Ministri per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con i dicasteri di infrastrutture e trasporti e l'economia e le finanze - su proposta della Regione interessata - per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori 7. La proposta dovrà essere corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali. Per l'istituzione delle Zls si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione di cui al d.p.c.m. n. 12/2018.

Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle Zls beneficeranno delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zes nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, a norma dell'art. 107, § 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'U.e., salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda Zls, delle misure di agevolazione fiscale previste. Per rafforzare la struttura produttiva di queste ultime, le imprese aderenti ai Contratti di sviluppo (art. 43, d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008) potranno ottenere il credito di imposta per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. A tale proposito viene stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse saranno assegnate con delibera Cipess al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/27, di competenza del Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle Zes.

Claudio de Luca