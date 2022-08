La giostra dei camper nel parcheggio di Rio Vivo

TERMOLI. Via le giostre, da sabato scorso, 20 agosto, è tornato a disposizione l'ampio parcheggio realizzato per l'estate, come avviene da alcuni anni a questa parte.

Automobilisti attendevano che venisse liberato, almeno nell'ultima decade di agosto, ma chi - come è sempre accaduto - si è impossessato dell'area, almeno in parte, sono stati i camperisti, anche se non è attrezzata e la loro sosta dovrebbe essere invece regolamentata, per evitare le spiacevoli situazioni di abbandono rifiuti etc.

In città ci sono almeno 3 aree, due private e una pubblica, per ospitare villeggianti che amano il plein-air, ma sia sul lungomare Nord, che in zone di parcheggio più ampi, porto ad esempio, e persino vicino al parco comunale, se ne vedono diversi.

La vicinanza e l'imbarco con le Isole Tremiti rappresentano anche un ulteriore veicolo di stanzialità.

Cosa fare? Creare altre aree attrezzate? Intanto, è meglio non "abbondare" col degrado.

Galleria fotografica