«Il silenzio uccide, mobilitiamoci», stasera l'assemblea pubblica sulla sanità

Rete della Sinistra a difesa dell'ospedale San Timoteo di Termoli

TERMOLI. Dopo la conferenza stampa di lancio effettuata sabato scorso in piazza Sant'Antonio, è in programma stasera l'assemblea pubblica a difesa dell'ospedale San Timoteo e della sanità pubblica nel Molise.

Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra ricorda a tutta la cittadinanza, le associazioni, i gruppi politici e sindacali, e ovviamente agli operatori del settore, l’importante appuntamento di oggi: dalle ore 18 in poi assemblea pubblica sulla sanità nello spazio antistante la Chiesa di Sant’Antonio a Termoli.

«Ogni giorno assistiamo impotenti alla progressiva distruzione del nostro ospedale e di tutto il sistema della sanità pubblica regionale; sollecitati da molti cittadini, riteniamo sia arrivato il momento di parlarne ancora insieme, esporre le nostre proposte, ascoltarne altre e concordare iniziative che spezzino questo silenzio civile: il silenzio uccide, mai come in questo caso.

Crediamo che una presenza dei cittadini (costante, ferma, pacifica, ma che non arretra e non accetta di essere messa da parte) sia fondamentale nell’imporre ai decisori politici le scelte che tutti vogliamo, e che vanno nella direzione opposta a quelle mese in atto finora.

Diamo voce alle nostre paure, all’insicurezza in cui ci costringono a vivere, ma soprattutto ai nostri diritti. Esigiamo le soluzioni possibili, che esistono. Pretendiamo che non si decida per noi senza di noi.

Vi aspettiamo numerosi oggi pomeriggio».

In caso di pioggia l’assemblea sarà rimandata al giorno successivo, 24 agosto».