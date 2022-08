A che punto è il nuovo Piano urbano del traffico?

Traffico in via Corsica

TERMOLI. "Dentro la città". I temi di viabilità e sicurezza stradale, dal traffico alla vivibilità dei quartieri, sono molto gettonati dai nostri lettori.

Apprezzato lo spazio riservato ai cittadini con le pubblicazioni delle "lettere" e di interviste in merito ai problemi, questo ci viene sottolineato coi messaggi che giungono in redazione. Si tratta di spaccati di vita quotidiana che coinvolgono tutti, come avvenuto di recente in via Corsica e nella zona del quartiere Sant'Alfonso.

Ce ne siamo occupati tempo fa, quando dalla Giunta comunale venne accordata la proroga alla consegna del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Termoli.

Lo scorso anno, con la Giunta Roberti, venne affidato alla Sipet dell’architetto Enrico Eugenio D’Errico l’incarico di aggiornamento e di redazione definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Termoli, fu sottoscritto il 18 marzo 2021 il disciplinare di incarico, regolante il rapporto contrattuale con il contraente incaricato, nel quale veniva fissata la data del 31 dicembre quale termine entro il quale doveva essere consegnato l’elaborato definitivo.

Il 28 gennaio scorso, la Sipet richiese la proroga di quattro mesi del termine per completare il lavoro, poiché fino alla riapertura dell’anno scolastico 2021-2022 non era stato possibile completare la campagna dei rilevamenti dei flussi di traffico in quanto la mobilità sistematica era stata alterata dall’introduzione nell’arco del primo semestre 2021 di nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza, determinate dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.

Alcuni dati richiesti (sosta, turismo, trasporto ferroviario ecc..) erano in corso di acquisizione, per cause non dipendenti dall’affidatario, passaggio fondamentale per ricostruire il quadro conoscitivo relativo alla domanda di mobilità.

L’amministrazione prese atto che il ritardo nello sviluppo delle fasi del Pgtu non erano imputabili ai professionisti della società incaricata i quali furono impossibilitati, per le ragioni sopra esposte, a completare la ricostruzione dello stato attuale della mobilità.

Per questo, venne ritenuto opportuno di prorogare il termine per l’espletamento dell’incarico in parola, fissando quale termine di scadenza della proroga alla data del 30 aprile.

Ora sono trascorsi altri 4 mesi, a che punto è il nuovo Piano del Traffico?