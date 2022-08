Molisano azzannato sulla pista ciclabile, De Nicolis: "Soluzioni per la fauna selvatica"

SAN SALVO. A seguito dell’aggressione subita solo pochi giorni fa, da un uomo di 54 anni di San Salvo e originario di Petacciato, azzannato da un animale selvatico lungo la pista ciclabile di San Salvo Marina (Leggi), il sindaco Emanuela De Nicolis ha esternato, tramite un videomessaggio rilasciato sulla pagina Facebook della città di San Salvo, la ferma intenzione di trovare una soluzione alla problematica della fauna selvatica.

Il primo cittadino ha provveduto ad inoltrare una richiesta al Prefetto per l’istituzione di un tavolo tecnico, nonché ad informare il Presidente della Provincia, Francesco Menna, e il Presidente della Regione, Marco Marsilio.

De Nicolis ha inoltre fornito aggiornamenti sulle condizioni del concittadino assalito, al momento in buono stato di salute; per lui solo un grande spavento, oltre ad una ferita superficiale.

Ai cittadini è rivolto l’appello di notificare tempestivamente un eventuale avvistamento dell’animale selvatico.

Queste le parole del sindaco De Nicolis:

“Pur non avendo avuto nessuna notizia ufficiale, ho comunque appreso dai mezzi di informazione, quanto accaduto sulla pista ciclabile di San Salvo Marina, che ha coinvolto un nostro concittadino, aggredito da un animale selvatico pericoloso. Allora mi sono attivata con quanto di mia competenza per cercare una soluzione alla problematica, che investe la sicurezza dei nostri concittadini. Ho provveduto quindi ad inoltrare una richiesta al Prefetto Forgione per l’istituzione di un tavolo tecnico di competenza, ed anche a notiziare il Presidente della Provincia, Francesco Menna, affinchè attui tutte le procedure di legge, e altresì il Presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore di competenza, proprio perché il problema che riguarda la fauna selvatica è di competenza regionale. Sono in attesa quindi di una risposta dagli organi di competenza, augurandomi la risoluzione breve del problema della fauna selvatica in generale, oltre che di quella pericolosa. Nel frattempo mi sono rassicurata sulle condizioni del nostro concittadino: fortunatamente sta bene, solo una grande spavento ed una ferita lieve, gli auguro una buona guarigione. Chiedo a tutti i concittadini di avvisare la polizia locale qualora avvistassero l’animale pericoloso".

