Porto di Termoli in vetrina nell'Adriatica Sea Forum

TERMOLI. Tra un mese e mezzo, a Bari, prima vetrina importante per il porto di Termoli nell’ambito della nuova configurazione istituzionale. Avrà luogo all’Adriatic Sea Forum, incontro internazionale e itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, che sbarca in Puglia per la sua quinta edizione. I prossimi 6 e 7 ottobre 2022, Bari sarà al centro del più ampio settore del turismo via mare in Adriatico. Adriatic Sea Forum, grazie alla sua apprezzata formula, è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori che hanno interessi nei comparti crociere, traghetti, nautica e più in generale nei settori turistico e marittimo, operanti solo o anche nel contesto adriatico.

Dal 2013 il forum contribuisce in modo forte alla condivisione di idee ed a facilitare lo sviluppo di nuovi progetti, così come al lancio di strategie comuni e collaborazioni tra operatori. Il forum rappresenta l’occasione per discutere assieme sul futuro sviluppo dell’Adriatico, conoscere chi opera nei settori cui il forum è dedicato così come nuovi stakeholder che svolgono la propria attività in diverse aree e con i quali approfondire e sviluppare nuovi business e progetti. L’Europa e le istituzioni Europee prestano da tempo particolare attenzione alla macro regione Adriatico Ionica. Adriatic Sea Forum, un appuntamento di riferimento per aggiornarsi, creare, condividere e diffondere informazioni, progetti, conoscenze e relazioni, contribuisce ulteriormente a rafforzare e diffondere tra gli operatori interessati ai settori collegati al maritime tourism l’attenzione dell’Europa verso quest’area.

Partecipare ad Adriatic Sea Forum significa: entrare e restare in contatto con l’industria marittima e turistica in Adriatico, rappresentata non solo da operatori che sono basati in quest’area; conoscere rilevanti amministratori e decisori pubblici; partecipare alle sessioni di discussione avendo sufficiente tempo per business meeting; creare nuove relazioni produttive e consolidare quelle esistenti; presentare la propria realtà, i propri progetti, risultati e prospettive; acquisire gli ultimi dati e informazioni riguardanti il turismo via mare nell’area adriatica; essere parte di un entusiasmante processo di valorizzazione dello sviluppo adriatico ed essere pronti a cogliere benefi­ci e vantaggi che ne deriveranno.