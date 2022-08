II "nuovo" processo penale della riforma Cartabia

Dal decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri (in attuazione dell'art. 1 della legge n. 134/2021, “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), emerge l'esigenza di apprestare processi penali più veloci. Allo scopo sono state introdotte varie modifiche, vuoi con riguardo al sistema processuale quanto al settore sanzionatorio, nonché una disciplina organica della Giustizia riparativa. Tra le numerose novità, i Pm potranno richiedere solo una volta la proroga del termine delle indagini; e, per evitare la celebrazione del giudizio, viene data la possibilità di estinzione delle contravvenzioni nella fase delle indagini preliminari attraverso condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie. Infine è stata estesa, ad un più ampio novero di reati, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il d.lgs. si compone di 99 articoli che modificano e dispongono 'ex-novo' ai Codici penale, di procedura ed alle principali norme complementari. Il filo conduttore degli interventi rimane rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr prevedenti - entro il 2026 - la riduzione del 25% della durata del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Gli interventi al codice di rito mirano a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti ed in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. Una seconda area di intervento si rivolge alla fase delle indagini, rispetto a cui le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: a) ridurre i tempi delle indagini, incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del P.m.; b) filtrare accuratamente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del Giudice, nell'esercizio dell'azione penale. La stessa logica propulsiva e selettiva informa novità riguardanti le successive fasi del procedimento: dall'udienza preliminare al dibattimento, dai riti alternativi al processo 'in absentia', dai giudizi di impugnazione all'esecuzione penale.

Quanto alle modifiche al sistema sanzionatorio, l'idea-guida è che “un processo sfociante in un'esecuzione penale inefficiente non è un processo efficiente”. Per questo il decreto ha puntato, oltre che ad incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie (oggi a livelli estremamente bassi), a diversificare - e rendere più effettive e tempestive le pene - attraverso la riforma di quelle sostitutive e di quelle detentive brevi (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria sostitutiva), immediatamente esecutive dopo il giudicato; nonché di quelle pecuniarie principali (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento. Spicca, poi, l'incentivo alla definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi (decreto penale di condanna e sospensione, con messa alla prova, che vedono estesa la loro area di applicabilità); l'archiviazione, o il non luogo a procedere, per particolare tenuità del fatto; la remissione della querela; l'estinzione delle contravvenzioni a seguito del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nonché una riduzione delle impugnazioni, con l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e alla pena pecuniaria. Infine, in un'ottica di incentivo alla remissione di querela (e, al contempo, di riparazione dell'offesa e di prevenzione della criminalità), il decreto apre la strada alla giustizia riparativa, definita come quel programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa (e ad altri soggetti appartenenti alla Comunità) di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Claudio de Luca