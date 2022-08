«Ritardi sulla ricostruzione post sisma», il confronto parte da Guglionesi

GUGLIONESI. Parte il confronto sulla ricostruzione post terremoto alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi si terrà un incontro pubblico sullo stato della ricostruzione post sisma 2018.

All’incontro relativo all’applicazione dell'Ordinanza n. 5 del 17/06/2022 (ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018) partecipano il consulente alla ricostruzione Nicola Eugenio Romagnuolo, il sindaco, l’assessore all’Urbanistica, i tecnici comunali ed i rappresentanti del "Comitato Terremoto Guglionesi 2018”.

L’incontro è rivolto a tutti gli interessati ed in particolare ai proprietari delle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici ed ai tecnici coinvolti nelle procedure per la ricostruzione.

Ma cosa si aspettano i cittadini di Guglionesi da questo incontro? Lo abbiamo chiesto ad Achille Ionata, fautore del “Comitato terremoto Guglionesi 2018”.

«Sono 4 anni che aspettiamo. Aspettiamo di rientrare finalmente nelle nostre case. Ma, come tutti sanno, l’ultima ordinanza prevedere delle scadenze a breve termine. E, per i tecnici ci voleva più tempo per mettere in pratica la situazione.

Un altro problema riguarda le abitazioni vecchie. Per sistemarle bisogna recarsi al catasto e pagare delle sanatorie. Quindi è sottinteso che se ne vadano soldi e tempo.

Il Cas è terminato, siamo fuori di casa, stiamo pagando gli affitti e dovremmo sborsare soldi per sanare il tutto.

L’unica aspettativa è che si risolva al più presto e visto che loro adesso sono disponibili, la colpa la fanno sempre ricadere sui sindaci e sui tecnici.

Speriamo di chiarire qualcosa di questa situazione e speriamo che si avvii la ricostruzione anche se, secondo me, ci vorranno altri 4-5 anni per tornare a casa.

Con la caduta del Governo, chi ha iniziato i lavori con il 110% si troverà in condizioni critiche».