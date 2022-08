San Timoteo alle corde, ma i medici di Cardiologia ricevono elogi dai turisti

TERMOLI. Non solo episodi critici, ma anche professionalità e guarda caso proprio nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo. Un turista lucano, di Venosa, il signor M. D., ha inteso rivolgere un plauso a chi l’ha curato, estendendo il ringraziamento anche ai vertici Asrem e del plesso ospedaliero di viale San Francesco.

«Egregi dottori, per le nostre vacanze quest’anno abbiamo scelto Termoli, per cui sabato 26 giugno 2022 siamo arrivati per rientrare sabato 16 luglio. Ma mercoledì mattina 29 giugno alle 7:30 mentre ero in riva al mare ho avuto un malore, sono stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Lo stesso giorno mi hanno ricoverato presso il reparto Cardiologia e mercoledì 6 luglio sono stato dimesso, fortunatamente in buona salute. Vorrei ringraziare tutto il reparto di Cardiologia del San Timoteo di Termoli perché sono stato curato e assistito in modo eccellente da tutti, partendo dalle signore che fanno le pulizie molto meticolose ed accurate, agli Oss che hanno fatto un lavoro eccellente con gli altri pazienti molto anziani che erano ricoverati con me in stanza e a tutti gli infermieri molto preparati e premurosi con i tre ‘nonnini’ che ogni notte continuavano a chiamarli e richiamarli e loro puntualmente in modo educato e gentile li hanno sempre assistiti, ma non per ultimi tutti i medici che con la loro professionalità sono stati molto meticolosi e accurati.

Per quanto riguarda la mia esperienza, ho ricevuto informazioni che mi hanno abbastanza tranquillizzato, ma il salto di qualità c’è stato quando sabato 2 luglio alla visita di routine mattiniera dei medici di reparto mi è stata fatta una visita molto, molto accurata e non solo a me ma a tutti i pazienti nella stanza. Ci si è interessati volendo capire bene come si fosse manifestato il mio malore e a conclusione mi ha dato la spiegazione scientifica di cosa potrebbe aver causato la mia sintomatologia. Tutto questo parlare mi ha subito rilassato e tranquillizzato. Durante il ricovero sono stato assistito da diversi medici che attraverso esami vari e strumentali hanno voluto approfondire alcuni dubbi diagnostici così da escludere eventuali rischi per la mia salute, e li ringrazio tutti, non ricordo i loro nomi. In particolare tengo a precisare che inizialmente avevo dei dubbi se rimanere nella Vostra struttura o trasferirmi a Bari o Potenza più vicini a casa mia, anche perché sono un Testimone di Geova e non sapevo se i medici dell’Ospedale San Timoteo avrebbero rispettato la mia volontà di rifiutare emotrasfusioni qualora ci fosse stata la necessità.

Ma gli stessi dottori mi hanno tranquillizzato che avrebbero fatto di tutto per rispettare la mia decisione se mai sarebbe sorta la necessità di sangue. Anche il responsabile del comitato sanitario di Bari del nostro ente religioso che ha rapporti con i medici e ospedali pugliesi mi ha consigliato, vista la delicatezza della mia situazione, di rimanere nella Vostra struttura per farmi fare tutte le indagini del caso, tanto più vedendo la piena disponibilità dei medici del reparto e il consiglio è stato centrato.

N.B. Il valore aggiunto di questo ricovero c’è stato quando manifestando le mie preoccupazioni e paure non conoscendo bene la mia problematica, si è dedicato tempo a parlarmi e tranquillizzarmi, sempre disponibili al dialogo, molto preparati e dando spiegazioni esaurienti così da dissolvere le mie paure. Per cui un lodevole ringraziamento è doveroso da parte mia alle eccellenti capacità professionali nonché il rapporto umano manifestato nei miei confronti, cosa molto importante per me. Inoltre vi informo che fra la cerchia dei miei amici e parenti che hanno saputo del mio malore e delle cure e attenzioni che ho ricevuto, alcuni nei prossimi giorni telefoneranno all’ospedale San Timoteo per prenotare una visita cardiologica intramoenia, anche se c’è una distanza di circa 400 chilometri tra andata e ritorno».