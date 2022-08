Parcheggi millimetrici e l'eterna caccia alla sosta

TERMOLI. Ci avviciniamo all'ultimo fine settimana del mese di agosto e come il calendario impone, ci si avvia anche alla fine di questa estate 2022, torrida nella prima fase, più instabile nell'alta stagione, climaticamente parlando.

Bilanci definitivi li avremo a settembre, anche per l'allungamento della stagione balneare, si spera baciata dal meteo, ma un vulnus si è riproposto in modo virulento anche nella stagione turistica al crepuscolo, quello dei parcheggi. Assolutamente insufficienti.

Nemmeno la bolla del caro carburanti ha "smagrito" il flusso veicolare, che è stato davvero intenso, lo si nota proprio nelle giornate meno propense a stare sulla spiaggia, quando turisti e residenti si mescolano sulle direttrici principali della città, vedi via Corsica, via Martiri della Resistenza, via Pertini e via Madonna delle Grazie.

La sera è un terno al lotto riuscire a trovare uno stallo libero, per godersi una passeggiata oppure cenare fuori e assistere ai vari spettacoli che hanno caratterizzato il cartellone dell'estate termolese.

Lo sviluppo del turismo è fatto di opportunità, se alla carenza o progressiva scomparsa di strutture alberghiere si è sopperito a mano a mano con la nascita e la proliferazione della cosiddetta ricettività diffusa, vedi i tanti alloggi vacanze, B&B etc. così non può essere per la penuria atavica dei parcheggi, che risultano deficitari proprio in modo direttamente proporzionale al fiorire di questa tipologia di soggiorno.

Di recente, l'amministrazione ha illustrato la strategia dell'integrazione sostenibile, col multipiano di piazza Donatori di Sangue e il collegamento pedonale col centro, in passato abbiamo assistito per ben due volte all'affondamento del parcheggio multipiano in piazza Sant'Antonio e all'idea rimasta solo tale di una simile struttura in piazza Monumento.

Resta la necessità di riqualificare la zona di Pozzo Dolce, troppo degradata per essere cerniera tra centro storico e lungomare Nord. Proprio la riqualificazione di patrimoni esistenti, ricavandone anche nuovi spazi urbani, potrebbe essere la sfida turistico-urbanistica del futuro.

Nel frattempo, assistiamo a ogni sorta di parcheggio creativo o "millimetrico", con l'eterna lotta tra chi invoca la tolleranza zero contro la sosta selvaggia e chi invece lamenta il contrario.