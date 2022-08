Bando sui borghi, dalle polemiche alle telenovelas

Ritorniamo a scrivere del "Bando borghi”, chiedendoci perché il Ministero della Cultura abbia negato l'accesso agli atti ai Comuni esclusi. Come si ricorderà la denuncia arrivò dall'Uncem che, in una nota del Presidente Bussone, era tornato a puntare il dito contro quella che poi si è atteggiata, sempre di più, come una 'telenovela'. Dopo le tante polemiche sulla scelta dei progetti da finanziare in linea A (uno per Regione), per le tante esclusioni disposte per motivi meramente formali e sulla mancanza di trasparenza in ordine ai criteri utilizzati per la formazione della graduatoria della linea B, era facile aspettarsi una coda di contenzioso e, quindi, di richieste di accesso agli atti. Queste ultime sono puntualmente arrivate, ma soltanto per scontrarsi contro il muro di gomma dell'Amministrazione titolare della facoltà erogante che, in molti casi, ha inteso, sorprendentemente, di opporre un diniego.

Con l'espressione "Bando borghi" si identifica un investimento che ammonta, complessivamente a 1.020 milioni di euro, articolandosi in due differenti linee di finanziamento. La 'mission' chiama in causa una serie di ambiti di sicura competenza regionale: 1) il turismo (art. 117, c. 4, Cost.); 2) la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione ed organizzazione di attività culturali (c. 3); 3) il governo del territorio (per quanto attiene alla rigenerazione urbana), la produzione artigianale, agro-alimentare ed il commercio (c. 4); 4) gli ambiti, in relazione a cui - da tempo - le Regioni, con modalità ed intensità differenti, hanno sviluppato e promuovono specifiche politiche pubbliche ed in cui anche gli enti locali esercitano importanti funzioni amministrative (basti pensare al settore turistico). Diviene allora particolarmente interessante verificare come il Ministero della Cultura abbia strutturato la partecipazione delle Regioni e degli enti locali; e quanto spazio sia stato dato al confronto con le istituzioni del territorio che, sebbene nell’ambito di un Piano che si qualifica espressamente come “nazionale”, vantano pur sempre competenze in materia.

Per capire meglio, lo studioso dei testi ha proceduto dapprima con l’analisi del “Bando Borghi”, partendo dalla sua collocazione nel Pnrr per arrivare, poi, al collegamento con altre politiche nazionali. Sono stati, perciò, prese in esame le criticità e le potenzialità, anche per come esse siano emerse dalla prassi, in fase di selezione ed elaborazione dei singoli puntuali progetti di rigenerazione dei borghi da finanziare. In questo senso, due casi paradigmatici dei problemi sollevati dal Bando (linea A di finanziamento) hanno riguardato le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise e sono stati esaminati con maggiore approfondimento per tirare le fila sul coinvolgimento degli enti locali, sottolineando le criticità maggiori, almeno sotto il profilo ordinamentale.

L’Investimento denominato “Attrattività dei Borghi” si compone di due distinte linee d’intervento che – pur rispondendo ad obiettivi generali comuni (la rigenerazione del patrimonio culturale minore, in chiave di rilancio dei territori e valorizzazione turistica) - si differenziano significativamente per i soggetti coinvolti, i procedimenti di selezione dei progetti locali, la portata economica e la specifica articolazione dei rispettivi contenuti. Secondo il Ministero della cultura "non si comprende l'interesse ad ottenere la documentazione richiesta in proposito alle decisioni, atteso che si tratta di un considerevole numero di atti e documenti che riguarda l'attività istruttoria e di valutazione di 813 proposte progettuali rispetto a cui non è rappresentato, per ciascuno di essi, l'interesse né, a ben vedere, un tale interesse può sussistere rispetto a tutte le proposte progettuali ed ai relativi atti. Tale atteggiamento conferma la reticenza di alcuni apparati centrali a rendere consultabili dati come quelli del Pnrr che, per elementari esigenze di conoscibilità dell'agire pubblico, dovrebbero al contrario essere resi pubblici.

Ciò posto, l'Uncem ritiene che “nessuno sa come siano stati valutati i progetti, quali i criteri per i punteggi (oltre 40 punti discrezionali della Commissione), come i Comuni siano stati finanziati e a monte esclusi (per carenza documentale, come le deliberazioni che non è stato possibile integrare).

Complessivamente in palio c'erano 820 milioni: di questi 420 sono stati collocati sulla contestatissima linea A e distribuiti in modo dirigistico fra 21 borghi in tutta Italia. Sono serviti per finanziare progetti-pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono o addirittura abbandonati. Invece la linea B prevedeva altri 380 milioni di euro assegnati a bando e finalizzati alla realizzazione di progetti in almeno 229 luoghi, con un finanziamento massimo di 1,6 milioni di euro a borgo, che salgono a 2.560.000 in caso di aggregazione di tre enti (fermo restando il limite dei 5.000 abitanti complessivi). La distribuzione dei fondi è stata a macchia di leopardo, con ampie fasce del territorio del tutto by-passate.

Claudio de Luca