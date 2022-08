Post sisma: «Affrettarsi a presentare i progetti, non ci saranno ulteriori proroghe»

Ricostruzione post sisma: il confronto a Guglionesi

TERMOLI. Agosto 2018, agosto 2022. 4 anni fa, in Molise tutto è iniziato. L’inizio di un incubo che non cessa di esistere.

Il terremoto che scosse la terra ha portato con sé tanti problemi, lasciando fuori dalle proprie case tante famiglie. Soprattutto a Guglionesi e a Montecilfone.

Da allora, sono state tante le promesse fatte. Promesse mai mantenute.

Aiuti economici dallo stato. Forse pochi, forse equi ma che dopo 4 anni non bastano più.





Ci vogliono fatti concreti, ricostruzione, adeguamento sismico, affinché tutta questa gente possa, finalmente, tornare a vivere nelle proprie abitazioni.

Tira e molla di istituzioni e il tempo scorre. Fino a ieri, mercoledì 24 agosto, quando nell'incontro tenutosi presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, il consulente per la ricostruzione, Nicola Eugenio Romagnuolo, ha preso le redini della situazione insieme alla sua squadra composta da architetti e ingegneri.





Ha ascoltato tutti. Ha risposto a tutti i dubbi, a tutte le domande di chi, da troppo tempo, si è sentito prendere in giro.

Ha preso nomi e cognomi con la promessa di pensarci lui a contattare chi di competenza per risolvere certe situazioni, anche non inerenti al sisma ma che in un certo qual modo seguono quella scia.

E lunedì si metterà al telefono per avere tutte le delucidazioni in merito.

E finalmente poter dare un aiuto concreto alle famiglie che in questi anni hanno ricevuto solo chiacchiere.





«L’ordinanza che scadeva a fine agosto sarà prorogata- ha dichiarato in sala consiliare- Toma ha già ricevuto l’atto e lunedì lo dovrà firmare. È un primo passo per chi deve accedere ai fondi per la ricostruzione pesante. Voglio però ricordare che questa ordinanza vale solo per la prima casa e, ad oggi, da Guglionesi non è arrivato nessun progetto. Ci sono 39 milioni di euro.

Se tutte le residenze facessero richiesta questi 39 milioni non basterebbero.

Sollecitate i tecnici. Sono loro che possono accedere alla piattaforma e farne richiesta. Solo dopo che andrà in porto la ricostruzione per la prima casa, potremmo parlare delle seconde case».

