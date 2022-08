Diletta Aloia è stata incoronata Miss Italia Molise 2022

LARINO. Non c'è dubbio, il numero 13 porta bene, anzi porta... belle.

La 21enne termolese Diletta Aloia è stata incoronata Miss Italia Molise 2022, nella serata finale regionale ospitata ieri sera a Larino, in piazza Duomo alle 21.30, e condotta dal collega Andrea Nasillo. Organizzatore dell'evento è l'esclusivista regionale Molimoda Ets, che è partner in Molise del concorso di proprietà di Patrizia Mirigliani. La finalissima è stata organizzata in collaborazione con la Pro loco di Larino e il patrocinio del Comune di Larino. L'evento ha visto la partecipazione di Miss Italia 2021, reginetta in carica, Zeudi Di Palma.

Diletta Aloia, 21 anni aveva ottenuto lo status di prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di "Miss Cinema Molise” nella serata ospitata a Termoli, sulla scalinata del Folklore.

