UniMol: più posti e proroga delle iscrizioni per gli aspiranti infermieri

CAMPOBASSO. Novità importanti e ulteriori opportunità all’UniMol per gli aspiranti e futuri infermieri: più posti disponibili e una proroga dei termini per iscriversi al test d’ingresso per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell’area delle Professioni sanitarie e della prevenzione per l’a.a. 2022/2023.

Entro le ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022 (esclusivamente tramite la procedura on line presente sul Portale dello Studente).

Il Decreto Ministeriale n. 931 del 29 luglio 2022 ha innalzato la numerosità massima prevista per i corsi di laurea in Infermieristica. Il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” – con provvedimento a firma del proprio Direttore, Prof. Germano Guerra – si è subito attivato, rimodulando e aumentando il potenziale formativo dell’a.a. 2022/2023 per il Corso di Laurea in Infermieristica, da 95 a 150 posti disponibili.

Ed ecco dunque, la scelta di prorogare, entro le ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022, il termine per presentare la domanda di ammissione al test d’ingresso per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell’area delle Professioni sanitarie e della prevenzione, nelle more dell’adozione, in via definitiva, del provvedimento ministeriale di determinazione dei posti disponibili.

Si tratta di una importante e significativa prospettiva. Un’occasione da cogliere subito. Il fabbisogno e la situazione occupazionale delle professioni sanitarie continua a crescere anche in vista dell’introduzione del nuovo ‘infermiere di comunità’.

Qui tutte le info e modalità di presentazione domande di ammissione al test oppure sul sito www.unimol.it

Per eventuali richieste la Segreteria Studenti è a disposizione - segreteriastudenti@unimol.it