Diritti, doveri e degrado: quante prospettive dalla cittadinanza

TERMOLI. Un’estate costellata di segnalazioni riguardanti la raccolta dei rifiuti.

Da una parte cittadini che seguono e rispettano le regole, dall'altra incivili che lasciano sporco qualsiasi posto in cui si trovano. Provocando così il malcontento generale e una cartolina brutta per la città.

Ma di chi è la colpa? L’operato, il lavoro svolto dagli operatori non può esser sminuito da chi non ha voglia di rendere pulita e vivibile la città on cui si vive.

Sono tante, dicevamo, le segnalazioni e tanti sono i tempestivi interventi da parte della Rieco Sud.

Essere utenti di un servizio pubblico implica regole ben precise, da rispettare.

Rispetto che deve partire dal cittadino. Perché la ditta lavora tutti i giorni. Anche il 15 agosto quando tutti sono in ferie.

«I mini cestini non sono destinati al deposito dei rifiuti che devono essere conferiti nei mastelli nei giorni ben stabiliti, devono essere utilizzati esclusivamente per i rifiuti prodotti dai passanti. Quando si mangia la pizza davanti al locale o all'interno dello stesso è regola buttare la carta nei cestini dei locali stessi che, tutti i gestori forniscono e ripetutamente e gentilmente svuotano sempre. Giorni fa in due "mini cestini" vicino alle poste centrali, dopo che gli stessi erano stati svuotati dai dipendenti della ditta alle 6.30 come ogni mattina, erano stati conferiti una lampada in ferro, una busta dell'umido, una borsa grande da mare e un ombrello addirittura messo in verticale», ha evidenziato un cittadino, V. G., nell'animare il dibattito dopo le ultime segnalazioni. Questo scempio cosa comporta?

Che per buttare un semplice tovagliolino per il gelato, qualcuno potrebbe decidere di buttarlo a terra o come altri tornare nella gelateria e gettarlo nel cestino del locale.

La domanda è semplice e arriva da altre segnalazioni. «Di chi è la colpa? Della ditta o di chi getta qualunque cosa nei cestini? È sempre facile scaricare la colpa sui servizi a parer nostro mal svolti ma noi i servizi che ci vengono offerti li rispettiamo? Prima di guardare altre città di altri paesi, prima di scendere da casa guardandoci intorno per non essere visti come ladri con la busta in mano sapendo già di doverla depositare sbagliando nei "mini cestini" fermiamoci un attimo davanti allo specchio di casa e guardandoci negli occhi chiediamoci "Sto rispettando le regole? Sto rispettando gli altri cittadini come me? Sto rispettando i dipendenti che dalle 4 di mattina svolgono il servizio e che noi paghiamo? Perché non mi interessa e me ne frego se il passante trova il "mini-cestino” colmo del mio rifiuto che avrei potuto buttare domani nel mastello?».

Se ci fossero meni incivili, le città vivrebbe meglio, il succo del suo intervento.