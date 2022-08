Covid: nel Molise 160 guariti e 141 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem due nuovi decessi in Molise nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne, di 90 e 95 anni, rispettivamente di Frosolone e Portocannone, entrambe si trovavano ricoverate presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Ricoverati due pazienti, di Montenero di Bisaccia e di Palata, presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Dallo stesso reparto dimessi due pazienti, uno di Campobasso e uno di Trento.

Ci sono stati 160 guariti nelle ultime 24 ore, di cui 16 a Termoli, mentre i contagi sono 141, di cui 11 al molecolare Asrem su 231 tamponi refertati, e 130 da test rapidi, su 408 antigenici effettuati. A Termoli 18 positivi, di cui 5 al molecolare e 13 all'antigenico.

I contagi: 18 totali (di cui 13 antigenici) Termoli, 1 (1) Acquaviva Collecroce, 2 (2) Agnone, 2 (2) Belmonte del Sannio, 1 (1) Bojano, 21 (20) Campobasso, 3 (3) Campodipietra, 2 (1) Campomarino, 4 (4) Capracotta, 1 (1) Carpinone, 1 (1) Castel del Giudice, 4 (4) Cercemaggiore, 1 (1) Cerro al Volturno, 3 (3) Ferrazzano, 1 (1) Fossalto, 3 (3) Frosolone, 2 (2) Gildone, 1 (1) Guardialfiera, 6 (5) Guglionesi, 12 (12) Isernia, 1 (1) Larino, 1 (1) Lupara, 1 (1) Matrice, 4 (4) Miranda, 1 (1) Monacilioni, 2 (2) Montaquila, 3 (3) Montecilfone, 4 (4) Montefalcone nel Sannio, 6 (5) Montenero di Bisaccia, 3 (2) Montorio nei Frentani, 1 (1) Morrone del Sannio, 1 Palata, 1 (1) Pesche, 1 (1) Petacciato, 1 (1) Pettoranello del Molise, 1 (1) Pietracupa, 5 (5) Riccia, 1 (1) Ripalimosani, 1 (1) Rotello, 2 (2) San Biase, 2 (2) San Giacomo degli Schiavoni, 1 (1) Santa Croce di Magliano, 1 (1) Sant’Agapito, 1 (1) Toro, 1 (1) Trivento, 1 (1) Ururi, 3 (3) Venafro, 1 (1) Vinchiaturo.

I guariti: 16 Termoli, 1 Agnone, 3 Baranello, 13 Campobasso,1 Campomarino, 1 Capracotta, 1 Carpinone, 1 Castel del Giudice, 1 Castel San Vincenzo, 3 Cercemaggiore, 2 Forli del Sannio, 3 Fornelli, 1 Fossalto, 6 Frosolone, 3 Gambatesa, 1 Gildone, 1 Guardiaregia, 7 Guglionesi, 15 Isernia, 1 Larino, 2 Longano, 1 Macchia d’Isernia, 1 Macchia Valfortore, 8 Macchiagodena, 1 Matrice, 1 Mirabello Sannitico, 1 Montagano, 1 Montaquila, 1 Montecilfone, 3 Montefalcone nel Sannio, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Montenero Val Cocchiara, 1 Monteroduni, 1 Oratino, 2 Palata, 3 Pesche, 4 Petacciato, 2 Pettoranello del Molise, 1 Pietrabbondante, 1 Portocannone, 2 Riccia, 5 Ripalimosani, 1 Roccasicura, 1 Rocchetta a Volturno, 1 Rotello, 2 San Giacomo degli Schiavoni, 3 San Giuliano di Puglia, 2 San Pietro Avellana, 3 Sant’Agapito, 6 Sant’Elia a Pianisi, 2 Scapoli, 1 Sessano del Molise, 2 Trivento, 2 Ururi, 6 Vastogirardi, 1 Venafro, 1 Vinchiaturo.

Scende a 21 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 2 ricoveri in Rianimazione Covid e 19 in Malattie infettive.

Di questi 6 non sono vaccinati, 1 prima dose, 2 con seconda dose/dose unica, 12 con terza dose.

Sale a 668 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In diminuzione, dai 4.559 di ieri ai 4.538 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 3.135 In provincia di Campobasso, 1.396 in provincia di Isernia e 7 di fuori regione.

In aumento, dai 2.644 di ieri ai 2.659 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.