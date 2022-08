Operata d'urgenza a Ferragosto, «In Ginecologia le hanno salvato la vita»

TERMOLI. Gratitudine. Non ci viene in mente nessun’altra parola per elogiare il lavoro svolto dagli operatori sanitari, medici e infermieri, del reparto di ginecologia e ostetricia del San Timoteo.

Gratitudine per aver salvata la vita a una ragazza alla quale, in un altro ospedale, era stato diagnosticato una semplice colica addominale per poi rimandarla a casa.

Sono notizie che riempiono d’orgoglio e fanno capire come, una diagnosi tempestiva di medici competenti, possa salvare delle vite.

E medici professionisti e professionali, che svolgono con passione e dedizione il loro lavoro, ci sono. E sono al San Timoteo.

Un reparto che non è solo Punto nascita e deve guardare anche a questi casi.

Se si riuscisse a reperire medici, a indire concorsi, la struttura lavorerebbe sempre e a tempo pieno. Senza rischiare di mandare donne con problemi a casa.

E questa volta, così è stato. La diagnosi esatta è stata fatta a Termoli e, fortunatamente, c'erano i ginecologi giusti al momento giusto che hanno salvato questa vita.

«Con la presente noi famiglia Iorio volevamo dire grazie di cuore per la professionalità, umanità e disponibilità del personale medico e paramedico dei reparti summenzionati. Dopo che nostra figlia era stata dimessa dal Pronto soccorso di Isernia con la diagnosi di “coliche addominali” e aver visto le pene dell’inferno nei due giorni successivi (curata con antidolorifici) il 15 Agosto provvedevamo a condurla al Pronto Soccorso di Termoli dove si provvedeva a ricoverarla d’urgenza nel reparto di Ginecologia e veniva sottoposta sempre il giorno di ferragosto ad urgente intervento chirurgico che le salvava la vita. Pertanto dire Grazie non è abbastanza per esprimere tutta la gratitudine che sentiamo per tutto il personale che non dimenticheremo mai».