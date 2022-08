Rientra la protesta sindacale sulla raccolta differenziata all'Unione dei Comuni

LARINO. A buon fine l’incontro tra Unione dei Comuni, aziende e Fiadel, a Palazzo Ducale, in merito alla procedura attivata dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte della sigla sindacale, annunciata lo scorso 16 agosto, inerente al servizio di raccolta differenziata dei 9 comuni coinvolti nell’appalto. Il presidente Giorgio Manes, coadiuvato dal segretario dell’ente associativo, ha raggiunto l’intesa con le parti sociali, “raffreddando” la vertenza, secondo quanto previsto dalle norme di settore.

«Nell'incontro sindacale tenutosi lunedì pomeriggio presso la sede dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno, in ordine allo stato di agitazione proclamato dalla Fiadel per i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, sono stati forniti dalla ditta Giuliani srl i chiarimenti in ordine al regolare accantonamento del Tfr maturato fino al 30.04.2022, nonché dalla ditta Impregico srl i chiarimenti in ordine alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro. Le parti, pertanto, hanno dichiarato ed accettato l'accordo sindacale nei termini e modi riportati a verbale e, per l'effetto, la sigla sindacale Fiadel ha dichiarato la revoca dello stato di agitazione di cui alla nota n. 156/22 del 16.08.2022», ha sottolineato Manes.

