Ponte dello Sceriffo ancora interdetto agli autobus, «Pendolari stanchi di aspettare»

BASSO MOLISE. «Rompiamo l'isolamento dei comuni molisani, vogliamo strade sicure!» E’ l’ultima crociata di Nicoletta Radatta, candidata alla Camera dei Deputati per Unione Popolare con De Magistris. «A quattro anni dal sisma del 2018 il ponte “dello Sceriffo”, posto sulla Fondovalle del Biferno all’altezza dello svincolo per Palata e Larino, è ancora inaccessibile agli autobus con la conseguenza di enormi disagi per gli abitanti dei comuni limitrofi. Una infrastruttura strategica che serve tutti i comuni che dalla sponda sinistra del Biferno devono raggiungere la Bifernina.

Il ponte dall’agosto 2018 non è più transitabile per gli autobus di linea che si recano nei nuclei industriali di Termoli e Val di Sangro, nonché quelli della tratta Campobasso-Termoli che salivano fino alla piazzola realizzata nelle vicinanze per facilitare la salita e la discesa in sicurezza dei passeggeri. Da quattro anni attendiamo che la Regione faccia qualcosa. La situazione non è più sostenibile. Tanti pendolari hanno perso il diritto sacrosanto di recarsi al lavoro con i mezzi pubblici nonostante l’opera sia stata inserita fra quelle previste per la ricostruzione post terremoto con un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per la sua messa in sicurezza. Unione Popolare sollecita il Presidente della Giunta regionale e Commissario post-sisma ad attivare tutte le procedure necessaria all’esecuzione dei lavori.

Le lavoratrici e i lavoratori, gli studenti, i pendolari dei comuni interessati sono stanchi di aspettare provvedimenti che in uno Stato di diritto dovrebbero avere la priorità in quanto infrastruttura indispensabile per la mobilità».