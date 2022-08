«Tra Guardia medica e 118 mancano in organico circa 100 dottori titolari»

TERMOLI. «Tra Guardia medica e 118 mancano in organico circa 100 medici titolari».

La contabilità della coperta corta è del patologo clinico dell’Asrem Giancarlo Totaro, tornato a bombardare sulle criticità della sanità molisana.

«Non solo gli ospedali vivono una drammatica carenza di medici. E' un miracolo che tutto il sistema regga senza ripetuti casi di malasanità quotidiana grazie ad ogni sforzo di tutti, dai medici alla dirigenza fino agli amministrativi. In queste condizioni le sospensioni parziali dei servizi in alcune sedi di Guardia medica, come è successo per esempio a Ferragosto a Campomarino e le demedicalizzazioni di alcune Uot 118 si renderanno sempre più necessarie con una conseguenziale riduzione dei servizi sanitari di base previsti insopprimibili dalla normativa vigente. E' chiaro che in queste condizioni la Asrem non può fare di più se non c'è un intervento della politica regionale e nazionale che le dia i mezzi e le opportunità di incentivare i medici a venire in Molise.

Ci vuole una legge sanitaria di perequazione finanziaria per le regioni piccolissime come il Molise. Dei circa 116 posti di Guardia medica messi a "concorso a tempo indeterminato" nel 2022, dopo oltre tre lustri di latitanza, 56 unità, praticamente la metà, non sono stati assegnati.

I medici di questi servizi vanno pagati di più, trattati e tutelati meglio con sedi di servizio a norma e sicure. Al distretto di Termoli le cose vanno, se possibile, anche peggio: su 35 posti disponibili sono stati assegnati appena 14 medici.

Ogni commento a questo punto diventa superfluo anche in considerazione del fatto che, in questo breve lasso di tempo che ci divide dalla assegnazione, in realtà ancora altri medici nel frattempo hanno lasciato il servizio.

Bisogna urgentemente trovare degli incentivi economici che rendano il servizio di Continuità Assistenziale più appetibile, come si è fatto recentemente in modo poco più che "simbolico" con 118, e renderlo più sicuro anche con la revisione di tutte le sedi come previsto da ultimo accordo integrativo Regione Molise per la Medicina generale.

Ma prima ancora di trovare gli incentivi sicuramente devono essere ripristinate interamente pagate tutte le indennità previste dall'Air Molise perché sono perfettamente legittime in quanto frutto di norme pattizie.

Ora ovviamente la Asrem, come da Accordo collettivo nazionale di settore, dovrà provvedere a bandire le carenze con assegnazioni a tempo determinato.

Però non può essere ignorata in questo contesto della medicina di urgenza-non differibilità territoriale la drammatica carenza di Medici, con carenza vicina al 50% che esiste anche nel 118 con diverse sedi Uot ormai senza il medico in servizio e la richiesta ai medici di fare improponibili turni anche fuori sede di assegnazione di tutta la regione, anche a distanze superiori a 100 km come da Termoli a Isernia, con la conseguente naturale fuga verso altri servizi più comodi e remunerativi».