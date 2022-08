Via Maratona, ascensore finalmente in riparazione: la 34enne potrà uscire di casa

TERMOLI. Tutto è bene quel che finisce bene. È proprio vero che i proverbi non sbagliano mai.

Ed è pur vero che le persone di buon cuore esistono ancora. Grazie all'interessamento di TermoliOnLine e alla segnalazione della signora Giuseppina, la 34enne bloccata in casa, da oggi, potrà uscire.

Solo due giorni fa, la signora Giuseppina segnalò alla nostra redazione una situazione alquanto delicata e spiacevole.

Una sua amica, una ragazza tetraplegica che ricorre alla carrozzina, residente in via Maratona a Termoli, dal 4 agosto a causa di un guasto all’ascensore, è stata costretta a rimanere bloccata in casa.

Quel giovedì, subito sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno fatto uscire il malcapitato ma il guasto è rimasto. E sono stati pochi quelli che hanno avuto accortezza per la 34enne e che hanno manifestato il loro aiuto. Tra questi i Vigili del fuoco che, prima di andare via, l’hanno rincuorata auspicando nella sua chiamata per ogni eventuale evenienza.

Sono però passati i giorni e la ditta per la manutenzione ascensore, chiamata dall’amministratrice, in fase di sopralluogo ha redatto, dopo qualche giorno, il preventivo per la riparazione straordinaria, con richiesta di pagamento immediato, contestuale all'accettazione dello stesso preventivo di spesa.

Dopo vari solleciti da parte dell’amministratrice, la ditta di manutenzione ha continuato a pretendere il pagamento immediato. Cosicché si è provveduto ad inviare prospetto di divisione quote ai condomini per poter far fronte alla spesa, non potendo l'amministratore, evidentemente, anticipare di tasca propria l'importo per la detta riparazione.

I giorni, però, sono passati, il pagamento è stato effettuato, i solleciti sono continuati ma la giovane è rimasta ancora bloccata in casa.

Nel giorno in cui perveniva la segnalazione in redazione, alcuni operai si sono recati nello stabile di via Maratona per smontare un pezzo e portarlo in officina.

Raggiunti telefonicamente hanno spiegato di essere una ditta attenta alle esigenze della gente ma che, avendo più di 2mila ascensori da controllare, a volte il lavoro risulta più lento.

Dopo le precisazioni dell’amministratrice di condominio, sulla repentina chiamata alla ditta che si occupa della manutenzione dell’ascensore, in questi minuti ci è giunta la segnalazione positiva che gli operai sono sul posto e stanno effettuando i lavori.