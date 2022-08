Gallo: «Portocannone più fruibile ed efficiente»

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo ha firmato l'ordinanza di apertura al traffico di via Fiume e della strada che collega via Jovine alla zona artigianale.

«Da oggi si torna a circolare in via Fiume, rimessa a nuovo ed in piena sicurezza! Ho da poco firmato l’ordinanza di apertura al traffico della stessa, unitamente ad un’altra bellissima strada di collegamento fondamentale per la nostra comunità, la bretella che va da via Jovine alla zona artigianale.

Queste altre due opere fanno sì che il puzzle delle nostre strade è quasi al completo, ovviamente non ci poniamo solo l’obiettivo di completarlo ma quello di incrementarlo per rendere, sempre di più, la nostra Portocannone fruibile ed efficiente».

