Partita la Sagra del Pesce, ritorna la tradizione

Paola Marinucci cucina il "Pappone"

TERMOLI. Come annunciato, dalle 19.30 al via la Sagra del Pesce: si parte con il Pappone.

Prima serata dedicata al pappone, piatto tipico termolese.





Domani sera gran finale con la classica frittura di pesce. Il Sindaco Francesco Roberti e diversi amministratori comunali non sono voluti mancare alla classica apertura della due giorni dedicata ad una delle tradizioni più antiche dell’Estate termolese.





La Sagra torna dopo due anni di stop dettati dalla pandemia. È possibile degustare il pappone nell’area adibita all’interno del bacino portuale nei pressi del Mercato Ittico.





Mille le porzioni a disposizione di tutti coloro che sin dalle 20 si sono messi in fila per degustare la classica pietanza termolese a base di pesce. Gran finale domani, frittura e fuochi pirotecnici per salutare l’Estate 2022 anche se altri eventi sono in programma per i prossimi giorni.

Galleria fotografica