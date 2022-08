Il sorriso di Mariagrazia è un dono, «Spero non accada mai più a nessuno»

TERMOLI. Ricevere il ringraziamento diretto sia dell'amica Giuseppina che di Mariagrazia, la ragazza disabile costretta per 23 giorni a stare in casa a causa del guasto all'ascensore è quanto di più gratificante si possa avere nel ruolo di informazione quotidiana che ormai da 15 anni (manca poco al traguardo) esercitiamo sul territorio.

Lieto fine per la triste vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, la 34enne disabile Mariagrazia Mazzella di Bosco. Ragazza di grande brillantezza, due lauree all’attivo, ma la sfortuna di essere paraplegica.

A causa del guasto dell’ascensore dello stabile di via Maratona, dalla sera del 4 agosto scorso era costretta a stare in casa, visto che è seduta su una carrozzina. Dopo l’evidenza mediatica del suo caso, scatenato dall’amica Giuseppina, finalmente l’ascensore è stato riparato ieri mattina e Mariagrazia è potuta uscire di nuovo. «Ringrazio chi si è interessato per la disponibilità e sensibilità, spero non accadano mai più episodi di questo tipo a nessuno, in nessun luogo».